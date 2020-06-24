نائب أردوغان: تركيا تسطر التاريخ في ليبيا

وأضاف في كلمة له خلال مراسم افتتاح بولاية يوزغاط، وسط تركيا، أن بلاده "تسطّر التاريخ في ليبيا، بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها في شرقي البحر المتوسط"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت بموقفها الحازم وبدعم من أنقرة، إفشال المؤامرات التي كانت تحاك في ليبيا.

وشدد على ضرورة أن يعلم "الانقلابيون أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو الذي يحدد مستقبل السلام في ليبيا."

وأشار إلى أن "الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا بدأوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد الانقلابيين."

وتابع: "سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين، ممثّلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام، والاستقرار والعدل سائر مناطق ليبيا."

هذا وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين أنقرة وطرابلس، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومؤخراً، حققت قوات حكومة الوفاق انتصارات على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وكانت قوات حفتر قد شنت بدعم من دول عربية وأوربية عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.