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مصر: نظام السيسي يعتقل رئيسة تحرير موقع إلكتروني

رئيسة تحرير موقع المنصة نورا يونس
رئيسة تحرير موقع المنصة نورا يونس
24/6/2020

واصطحبت الشرطة رئيسة التحرير في حافلة صغيرة (ميكروباص)، وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات؛ لفحص جهاز لاب توب كان في مقر الموقع الإلكتروني.

وأضاف موقع المنصة في بيانه "لكن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، وكان هناك محامي المنصة حسن الأزهري، وأنكر القسم وجود نورا بداخله في حين كانت الحلفلة التي أقلتها (الميكروباص)  من مقر المنصة موجودة هناك".

ونورا يونس صحفية منذ نحو 15 سنة، عملت في واشنطن بوست وكانت مديرة تحرير موقع المصري اليوم قبل أن تشارك عام 2015 في تأسيس المنصة وتتولى رئاسة تحريرها.

وحُجِبت المنصة عن قرائها داخل مصر مرات عدة منذ يونيو/ حزيران 2017، دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب أو أسبابه وتفاصيله، ولكن المنصة واصلت تقديم محتواها لقرائها.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري، لينا عطا الله، بقرار من النيابة المصرية، وذلك بعد ساعات من اعتقالها.

وقال موقع مدى مصر، عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، إن "نيابة المعادي (منطقة جنوبي العاصمة القاهرة) حققت مع عطا الله مساء اليوم بعد القبض عليها ظهرا أمام مجمع سجون طرة (جنوبي العاصمة)"، وأضاف أنها "كانت تجري مقابلة مع (الأكاديمية المعارضة) ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح".

وتابع الموقع: "أمرت النيابة بإخلاء سبيلها (لينا عطا الله) بكفالة ألفي جنيه (125 دولارا) لتعود مرة أخرى إلى قسم (شرطة) المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل".

وسبق أن اعتقلت السلطات المصرية محرر موقع مدى مصر، شادي زلط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واقتحمت مقر الموقع، وأجرت تحقيقًا مع عطا الله ومحمد حمامة ورنا ممدوح، قبل أن تُفرج عنهم في وقت لاحق.

وعلاء عبد الفتاح ناشط حقوقي مصري اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بتهمة التحريض على الاحتجاجات ضد الدستور الجديد الذي أُقر في فترة حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القضية التي تُعرف إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى".

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عشرات الصحفيين والمعارضين حبسوا احتياطيا، على خلفية اتهامات ينفونها بنشر أخبار كاذبة، وترفض القاهرة بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن وجود تراجع في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر، وتعتبرها "أكاذيب".

واحتلت مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

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