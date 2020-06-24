مصر: نظام السيسي يعتقل رئيسة تحرير موقع إلكتروني

واصطحبت الشرطة رئيسة التحرير في حافلة صغيرة (ميكروباص)، وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات؛ لفحص جهاز لاب توب كان في مقر الموقع الإلكتروني.

داهمت قوة من الشرطة ادعت أنها من مباحث المصنفات مقر المنصة، ألقت القبض على نورا يونس رئيسة التحرير، واصطحبوها إلى قسم شرطة المعادي الذي ينكر تواجدها بداخله https://t.co/XcGuTzx79b pic.twitter.com/7xUK8neJYb — المنصة (@Almanassa_AR) June 24, 2020

وأضاف موقع المنصة في بيانه "لكن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، وكان هناك محامي المنصة حسن الأزهري، وأنكر القسم وجود نورا بداخله في حين كانت الحلفلة التي أقلتها (الميكروباص) من مقر المنصة موجودة هناك".

ألقت قوة أمنية ظهر اليوم، الأربعاء، القبض على نورا يونس، رئيسة تحرير موقع المنصة، بعد أن داهمت المكتب، زاعمةً أنها تابعة للمصنفات الفنية، وفتشت أجهزة الكمبيوتر، بحسب ما ذكره الموقع. pic.twitter.com/suiyKQh6YY — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) June 24, 2020

ونورا يونس صحفية منذ نحو 15 سنة، عملت في واشنطن بوست وكانت مديرة تحرير موقع المصري اليوم قبل أن تشارك عام 2015 في تأسيس المنصة وتتولى رئاسة تحريرها.

اعتقال نورا يونس رئيس تحرير موقع المنصة حيث داهمت قوة من الشرطة ادعت أنها من مباحث المصنفات مقر المنصة، ألقت القبض على نورا يونس واصطحبوها إلى قسم شرطة المعادي الذي ينكر تواجدها بداخله نورا يونس، صحفية ممارسة للمهنة منذ 15 عامًا، عملت في واشنطن بوست#حريتها_حقها pic.twitter.com/5tjqVnCQdC — حريتها حقها (@horythaha2aha) June 24, 2020

تصريحات حربية نارية للخارج وتكثيف الحرب الحقيقية ضد المصريين في الداخل #نورا_يونس #سناء_سيف

الخداع هو مايجيده رجل مخابرات صار رئيسا. هذا مافعله في الانتخابات الرئاسية،فاعتقل منافسيه #سامي_عنان والعقيد قنصوة واحمد_شفيق في منزله، بينما أعلن حربا ٣شهور علي الارهاب لم تنته في ٣سنوات https://t.co/IUNVZzFtMc — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 24, 2020

المنصة تقول: نورا يونس تواجه تهمة إدارة موقع بدون ترخيص، ومنتظر عرضها أمام النيابة المختصة. يذكر أن موقع المنصة تقدم بأوراق الترخيص اللازمة وسداد الرسوم المقررة بقيمة ٥٠ ألف جنيه في شهر أكتوبر ٢٠١٨ ولم يتم البت في طلب الترخيص حتى الآن. جدير بالذكر إن التكتيك النظامي ليس جديد. pic.twitter.com/1Azi8xu0mY — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) June 24, 2020

لو محدش يعرف ما هو موقع المنصة، فهو موقع مهني للغاية في كل المواضيع التي ينشرها وبه تنوع كبير في المجالات الثقافية والتاريخية. ولو محدش يعرف من هي نورا يونس فهي فضلا عن أنها صحفية مهنية وشاطرة، هي من أجمل البشر اللي الإنسان يكون محظوظ لو عرفها خلال حياته.

ربنا يعديها على خير. https://t.co/RRZ2ZPQ2Nn — Zakovich (@AhmedZaky) June 24, 2020

قسم المعادي بينكر وجود أستاذتنا @norayounis نورا يونس رئيس تحرير المنصة بعد القبض عليها من مقر الموقع عن طريق مباحث المصنفات وإدعاء إقتيادها لقسم المعادي أنا مش عارف أقول إيه ! pic.twitter.com/RzWkjn4bxD — ☭ 🇵🇸 #Jan28 (@itsAhmedEtman) June 24, 2020

محامية "المرصد" نسمة الخطيب: ظهرت رئيسة تحرير المنصة، نورا يونس في قسم شرطة المعادي، بعد إنكاره احتجازها، وحُرر ضدها محضر بإدارة موقع بدون ترخيص. pic.twitter.com/cvMBflWQas — EOJM (@EojmNGO) June 24, 2020

نورا يونس من أعز الأصدقاء شريكة مهنة ونضال، كانت من أكثر الصحفيين اللي دافعوا عني أثناء سجني في ٢٠٠٧ نورا محبوسة دلوقتي لأنها صحفية مهنية ويتدبر منصة صحفية نادر أن تجد مهنية مثلها في مصر .. الحرية للصحافة الحرية لنورا يونس pic.twitter.com/D6lBZyvmhg — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) June 24, 2020

من الصعب جدا توصيف القبض على الصديقة والزميلة نورا يونس، رئيسة تحرير المنصة وصاحبة السجل الهايل في الصحافة. صعب الواحد يقول إن ده تراجع جديد لوضع الحريات والصحافة في مصر لأن مفيش مساحة للتراجع أكتر من كده أصلا، والصحفيين ما بين مسجون ومحجوب ومهدد.. ده ظلم مطلق ولوجه الظلم بس — Ahmed Harbia (@Harbia) June 24, 2020

نورا يونس من أعز الأصدقاء شريكة مهنة ونضال، كانت من أكثر الصحفيين اللي دافعوا عني أثناء سجني في ٢٠٠٧ نورا محبوسة دلوقتي لأنها صحفية مهنية ويتدبر منصة صحفية نادر أن تجد مهنية مثلها في مصر .. الحرية للصحافة الحرية لنورا يونس pic.twitter.com/D6lBZyvmhg — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) June 24, 2020

داهمت قوة من الشرطة مقر المنصة، وألقت القبض على نورا يونس رئيسة التحرير @Almanassa_ARhttps://t.co/6UaO0Cr3GK pic.twitter.com/hLRcIebFhS — GIJN Arabic (@gijnArabic) June 24, 2020

وحُجِبت المنصة عن قرائها داخل مصر مرات عدة منذ يونيو/ حزيران 2017، دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب أو أسبابه وتفاصيله، ولكن المنصة واصلت تقديم محتواها لقرائها.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري، لينا عطا الله، بقرار من النيابة المصرية، وذلك بعد ساعات من اعتقالها.

وقال موقع مدى مصر، عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، إن "نيابة المعادي (منطقة جنوبي العاصمة القاهرة) حققت مع عطا الله مساء اليوم بعد القبض عليها ظهرا أمام مجمع سجون طرة (جنوبي العاصمة)"، وأضاف أنها "كانت تجري مقابلة مع (الأكاديمية المعارضة) ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح".

القبض على رئيسة تحرير «مدى مصر» خلال إجرائها حوار مع والدة علاء عبدالفتاح أمام «طرة» لقراءة الخبر: https://t.co/mZDYHpK1CB

في حال تجاوز الحجب: https://t.co/BgRUpa6lUN pic.twitter.com/BhXivsTU93 — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 17, 2020

وتابع الموقع: "أمرت النيابة بإخلاء سبيلها (لينا عطا الله) بكفالة ألفي جنيه (125 دولارا) لتعود مرة أخرى إلى قسم (شرطة) المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل".

حققت نيابة المعادي مع لينا عطا الله مساء اليوم بعد القبض عليها أمام مجمع سجون طرة، ظهر اليوم الأحد، حيث كانت تجري مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه، لتعود مرة أخرى إلى قسم المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل. pic.twitter.com/vTCBqFdjkX — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 17, 2020

وسبق أن اعتقلت السلطات المصرية محرر موقع مدى مصر، شادي زلط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واقتحمت مقر الموقع، وأجرت تحقيقًا مع عطا الله ومحمد حمامة ورنا ممدوح، قبل أن تُفرج عنهم في وقت لاحق.

وعلاء عبد الفتاح ناشط حقوقي مصري اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بتهمة التحريض على الاحتجاجات ضد الدستور الجديد الذي أُقر في فترة حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القضية التي تُعرف إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى".

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عشرات الصحفيين والمعارضين حبسوا احتياطيا، على خلفية اتهامات ينفونها بنشر أخبار كاذبة، وترفض القاهرة بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن وجود تراجع في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر، وتعتبرها "أكاذيب".

واحتلت مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

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