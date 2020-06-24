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سياسة
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 24 يونيو/حزيران)
حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و450 ألفا
24/6/2020
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وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء 24 من يونيو/حزيران:
لحظة بلحظة
الإمارات تسجل حالتي وفاة و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع 70 إصابة عن حصيلة أمس وتعافي 702.
اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن تعلن تسجيل 13 حالة وفاة و23 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
الصحة المغربية تعلن تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي للإصابات منذ انتشار الفيروس.
وزارة الصحة الإيرانية: 133 وفاة و2531 إصابة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 9996 وفاة و212501 إصابة.
الخطوط الجوية القطرية تقول على تويتر إنها ستستأنف الرحلات اليومية إلى بيروت اعتبارا من أول يوليو.
الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 8 حالات وفاة و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 15 إصابة عن حصيلة أمس وتعافي 118.
الصحة العراقية تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ 2200 إصابة فيما سجل 79 وفاة و1061 حالة شفاء.
41 حالة وفاة بسبب كورونا في السعودية خلال 24 ساعة بزيادة حالتين عن اليوم السابق لترتفع الوفيات إلى 1387.
السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 16 حالة عن اليوم السابق.
الكويت تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 337.
قطر تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 104 ما يمثل 0.11% من إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء.
شفاء 1582 من المصابين بـ كورونا في قطر خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.
قطر تسجل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة 23 إصابة عن اليوم السابق.
وزارة الأوقاف الفلسطينية تقرر تعليق صلاة الجمعة المقبلة في المساجد كافة مع إقامة باقي الصلوات بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
133 وفاة جديدة بـكورونا في إيران خلال 24 ساعة بزيادة 12 حالة عن اليوم السابق ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 9996.
حالتا وفاة بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان خلال 24 ساعة بانخفاض حالة عن اليوم السابق لترتفع حصيلة الوفيات إلى 142.
تعافي 693 من مصابي كورونا بسلطنة عمان خلال 24 ساعة بانخفاض 178 حالة عن اليوم السابق ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 17972 أي نحو 53% من الإصابات.
سلطنة عمان تسجل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 176 حالة عن اليوم السابق.
الصحة الكويتية تعلن تعافي 505 من المصابين بـكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 19 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات الشفاء إلى 32809.
وزارة الصحة الفلسطينية: 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
روسيا تعلن وفاة 154 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق ليرتفع عدد الوفيات إلى 8513.
7176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة بانخفاض 249 حالة عن اليوم السابق.
البرازيل تعلن تسجيل 1374 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 720 حالة عن اليوم السابق.
البرازيل تسجل
39436 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 18004 عن اليوم السابق.
إجمالي المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز خمسة ملايين من بين 9 ملايين و300 ألف إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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