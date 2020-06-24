لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 23من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 23 يونيو/حزيران.

فرنسا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 29 ألفا و720، الثلاثاء، إثر تسجيل 57 حالة جديدة.

وأفادت هيئة الصحة العامة، في بيان، رصد 517 مصابا بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 198 ألفا و672.

وأضاف البيان أن عدد المصابين الخاضعين للرعاية الطبية في المشافي بلغ 9 آلاف و491، بينهم 682 حالة في العناية المركزة.

وأوضح أن عدد المتعافين وصل إلى 74 ألفا و871، عقب شفاء 259 مصابا.

تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 162 ألفا و848 إثر تسجيل 1315 حالة.

وأظهرت معطيات الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 190 ألفا 165، إثر تسجيل 1268 إصابة.

كما ارتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 5001 إثر تسجيل 27 وفاة.

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 893، فيما بلغ عدد الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 362.

وفي تغريدة على تويتر، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن إجمالي اختبارات الكشف عن كورونا "تجاوز 3 ملايين".

وأكد على ضرورة اتباع التدابير اللازمة لتقليل الإصابات الجديدة.

إيطاليا

أعلنت إيطاليا، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا، إلى 34 ألفا و675، عقب تسجيل 18 وفاة.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني الإيطالية، أن عدد الإصابات النشطة في البلاد تراجع إلى 19 ألفا و573، فيما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 238 ألفا و833، إثر تسجيل 122 حالة.

وأوضح البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 184 ألفا و585.

وأجرت إيطاليا، إجمالا، 5 ملايين و53 ألفا و827 اختبارا للكشف عن الفيروس.

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1576 حالة أمس، إضافة إلى 87 حالة وفاة صعودا من 85.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة".

في العراق أفادت وزارة الصحة بتسجيل 84 وفاة و1826 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 968، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفا و502، توفي منها 1251، بينما تعافى 15 ألفا و753.

في قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1176 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1545، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89 ألفا و579، منها 71 ألفا و501 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 99.

في الجزائر أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 9 وفيات و157 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 115 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و77، منها 861 وفاة، و8 آلاف و674 حالة تعاف.

في لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 54 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1622، منها 1098 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 32.

في اليمن أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) باليمن، تسجيل 4 وفيات، و25 إصابة، وشفاء 6 حالات، وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 992، بينها 261 وفاة، و356 متعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

في موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و171 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 58 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3292، بينها 114 وفاة، و963 حالة تعاف.

في المغرب أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 172 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 41 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و344، منها 8 آلاف و407 حالات تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 214.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة بكورونا، إضافة إلى 11 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2835، منها 829 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 90.

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 21 حالة، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1047، منها 772 حالة تعاف، فيما توقفت الوفيات عند 9.

في تونس، أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات استقر عند 1159، منها 50 وفاة، و1023 حالة تعاف.

في فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 12 إصابة في مدينتي الخليل ونابلس، جنوبي وشمالي الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1375، بينها 5 وفيات، و616 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

في الكويت أفادت وزارة الصحة بتسجيل 4 وفيات و742 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 534 مريضا، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 41 ألفا و33، منها 334 وفاة، و32 ألفا و304 حالات تعاف.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالتي وفاة وإصابة 643 بالفيروس، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 22 ألفا و407، بينها 66 وفاة، و16 ألفا و862 حالة تعاف.

في سلطنة عمان، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات وألف و318 إصابة بكورونا، إضافةً إلى 871 حالة شفاء منه، وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 32 ألفا و394؛ بينها 140 وفاة، و17 ألفا و279 حالة تعاف.

أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و302 ألفا و288 شخصا بزيادة 26643 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 410 ليصل الإجمالي إلى 120333وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر أمس الإثنين.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

باكستان

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في باكستان، الثلاثاء، إلى 185 ألفا و34، إثر تشخيص 3 آلاف و946 إصابة جديدة.

وبحسب موقع "worldometer" المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 3 آلاف و946 إثر تسجيل 105 حالات.

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية، بإجراء 24 ألفا و599 اختبار كشف عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى مليون و126 ألفا و761.

وبلغت حصيلة المتعافين من الفيروس في باكستان 73 ألفا و471.

وتأتي ولاية السند في مقدمة الولايات الأكثر تضررا من كورونا، بـ 71 ألفا و92 إصابة، فيما يعتبر إقليم آزاد جامو وكشمير أقلها تضررها بـ 869 حالة إصابة.

البرازيل

سجلت البرازيل، الثلاثاء، 654 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، فيما سجلت المكسيك 759 حالة.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد 654 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 51 ألفا و407.

وبلغ إجمالي الإصابات مليون و111 ألفا و348، إثر تسجيل 21 ألفا و432 إصابة جديدة.

وتتصدر البرازيل قائمة البلدان الأكثر تسجيلًا للوفيات والإصابات في أمريكا اللاتينية، بحسب موقع " Worldometer".

المكسيك

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 22 ألفا و584 إثر تسجيل 759 حالة وفاة جديدة.

وسجلت 4 آلاف و577 إصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 185 ألفا و122.

الهند

في الهند، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 440 ألفا و215 إثر تسجيل 14 ألفا و933 حالة جديدة، وسجلت 312 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و11.