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"غوغل" تضيف خدمة تقصي الحقائق إلى الصور

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23/6/2020

وأوضحت الشركة أن التصنيفات الجديدة سيتم إرفاقها بالصفحات الإلكترونية الأساسية للصور ومقاطع الفيديو التي تظهر في بحث "غوغل".

وقال مدير المنتجات في "غوغل" هاريس كوهين إن "الصور ومقاطع الفيديو طريقة رائعة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يجري في العالم. لكن قوة وسائل الإعلام المرئية لها سلبياتها خصوصا عندما تكون هناك أسئلة حول مدى صحة الصورة وسياقها".

وتابع "بدءا من اليوم، سنقدم معلومات من خلال خدمة تقصي الحقائق في صور غوغل على مستوى العالم لمساعدة الأشخاص في إطلاق أحكام مستنيرة أكثر حول ما يشاهدونه على الانترنت".

وستعتمد التصنيفات الجديدة على قاعدة بيانات "كليم ريفيو" التي أنشأها مستقلون يعملون في تقصي الحقائق.

وأوضح كوهين "الآن، عندما تبحثون في صور غوغل، قد ترون علامة (فاكت تشيك)، أي التحقق، أسفل نتائج الصور الصغيرة. وعند النقر على إحدى هذه النتائج لعرض الصورة بنسخة أكبر، قد يظهر ملخص من خدمة تقصي الحقائق على الموقع الأساسي الذي يضم الصورة".

المصدر : الفرنسية
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