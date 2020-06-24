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سياسة

غضب بعد هدم مفاجئ لمستشفى عزل ميداني أقيم بجهود المصريين (فيديو)

إزالة مستشفى ميداني أقامه مواطنون مصريون بتبرعاتهم وجهودهم الذاتية لعلاج مصابي كورونا
إزالة مستشفى ميداني أقامه مواطنون مصريون بتبرعاتهم وجهودهم الذاتية لعلاج مصابي كورونا
24/6/2020

وكان مواطنون قد شيدوا المستشفى بمنطقة منشأة سلطان بمدينة الرحمانية، في ظل انتشار فيروس كورونا في المناطق والقرى المجاورة، لتقديم المساعدة للمصابين بالفيروس منذ خمسة أيام، قبل أن يتم تفكيكه من قبل السلطات عصر أمس الثلاثاء.

ونشرت صفحة الرحمانية مقاطع فيديو وصورا لهدم المستشفى بعد إقامتها، بحسب شهود عيان من القائمين على المستشفى والأهالي.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين الأهالي إزاء القرار الحكومي بهدم المستشفى، في وقت تمتلئ فيه المستشفيات عن آخرها بالمصابين، ولا يسمح باستقبال حالات جديدة لعدم وجود أماكن، ويُنصح المرضى بالعزل المنزلي مما يعرض حياة ذويهم لخطر العدوى.

من جانبه نفي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو المجلس عن دائرة الرحمانية عصام القاضي في تصريحات صحفية ما تردد على وسائل التواصل من إزالة المستشفى وقال إن القرار تم إرجاؤه، وذلك رغم الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة.

وأشار القاضي في تصريحاته إلى رفض وزيرة الصحة هالة زايد تشغيل المستشفى الميداني، بحجة عدم مطابقته للمواصفات، وطريقة إنشائه من القماش والأسرة الخشبية التي ربما تسبب انتشارا للعدوى.

وانعكس الغضب السائد بالقرار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدمت السلطات المصرية على تفكيك المستشفى، خاصة أنه شُيد من قبل مواطنين وبالجهود الذاتية.

وتداول النشطاء مقاطع الفيديو وصور للمستشفى قبل وبعد تفكيكه، متهمين السلطات بأنها لا تهتم بالمواطنين، وتريد لهم الموت، بحسب تعبيرهم.

وقالوا إن المستشفى كان مجهزا بعازل أرضي، وعازل للغرف، وجهاز لتنقية الهواء، بالإضافة إلى طبيبين وممرضين لمتابعه المرضي، وأجهزة تنفس، وغرفة لكل شخص مجهزة بالكامل لاحتياجاته الشخصية، وملعب لممارسة الرياضة، إلى جانب الطعام والعلاج وأجهزه الضغط وغيرها.

https://twitter.com/aboali20919/status/1275507327957950466?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Checkidodo/status/1275470356053209088?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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