طلقات في الرأس والصدر.. تفاصيل مروعة عن جثث عائلات ليبية بينها نساء

وذكرت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية نقلا عن العربي بأن 15 جثة من تلك الجثث تعود لعائلات، ومنها جثث لنساء، وجميعها حديثة الوفاة.

وقال إن أعمار القتلى تتراوح بين 20 و45 سنة، وإن سبب الوفاة أعيرة نارية في الرأس والصدر والأطراف، عدا حالتين. وأضاف أن ست جثث كانت محترقة ومتفحمة بالكامل.

وأشار رئيس قسم الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية إلى أنه تم التعرف على هويات الجثث الـ 15 عدا واحدة، ما يستلزم أخذ البصمة الوراثية والمطابقة مع ذوي المفقودين.

واستعادت قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة – جنوب شرق العاصمة طرابلس- من قوات حفتر في 5 يونيو الحالي، وعثر على عشرات الجثث في مستشفى المدينة، كما عتم العثور على 11 مقبرة جماعية تضم نحو 160 جثة.

من ناحية أخرى، أعلنت عملية "بركان الغضب" انتشال ثلاث جثث مجهولة الهوية من منطقة عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس، والتي شهدت اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا لما يزيد على سنة خلال القتال بين قوات الوفاق ومليشيا حفتر.

وكانت العناصر المسلحة من مرتزقة شركة فاغنر الروسية يسيطرون على أجزاء واسعة من المنطقة قبل استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها.

جثث ترهونة

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق، العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/حزيران الجاري.

وأوردت إحصائية للجثث والمقابر التي عثرت عليها قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، بالمناطق التي تمت السيطرة عليها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ونشرتها عملية بركان الغضب.

وقالت قوات الوفاق، إنه تم العثور في 5 يونيو/حزيران الجاري، على 106 جثث بينها أطفال ونساء، عليها آثار تعذيب، داخل ثلاجة مستشفى مدينة ترهونة – جنوب شرق طرابلس.

وأشارت إلى أنه عثر في ذات اليوم، على 37 جثة في ثلاجة أخرى داخل مستشفى ترهونة، تم نقلها إلى مدينة مصراتة- 200 كم شرق طرابلس، وجرى هناك التعرف على 14 جثة منها وتسليمها إلى ذويها.

– الجثث التي لم يتم التعرف عليها تستلزم أخذ البصمة الوراثية والمطابقة مع ذوي المفقودين.#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 23, 2020

كما عثرت قوات الوفاق على 15 جثة في منطقة قصر بن غشير، جنوب طرابلس، بينها جثث أطفال ونساء اختطفتهم قوات حفتر.

وأفادت، أنه اكتشف في 6 يونيو/حزيران، 14 جثة ورفات مجهولة الهوية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات حفتر، جنوب طرابلس.

وعثرت قوات الحكومة الليبية كذلك في 8 يونيو، على 5 جثث في بئر بعمق 45 مترا، في منطقة العواتة بين مدينة ترهونة ومنطقة سوق الخميس، جنوب طرابلس.

وفي 10 يونيو/حزيران، تم العثور على 10 جثث مدفونة في مقابر جماعية بمزارع ومواقع قريبة من ترهونة، وفي اليوم التالي، عثر على 3 جثث مدفونة في مقبرة جماعية داخل مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بالمدينة نفسها.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت هناك منذ عام 2016 من مختلف أطراف النزاع المستمر.

ويطلب القرار الأممي من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "تشكيل بعثة تحقيق وإرسالها إلى ليبيا".