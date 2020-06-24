طالبته بالاعتذار.. أزمة بين نقابة أطباء مصر ورئيس الحكومة بسبب كورونا

ورفضت النقابة ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلاً الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات و قلة المستلزمات الطبية و العجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة .
وأشار البيان إلى أن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة، ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات.
وأضاف البيان أنه في ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الاطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء، ظل أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن .
وأشار البيان إلى أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم علي الأطقم الطبية، و تسلل الإحباط إليهم.
فى نفس اليوم الذى يهاجم رئيس الوزراء مدبولى الأطقم الطبية قائلا إن من تغيب عن العمل منهم تسبب فى إصابه و مقتل المصريين متنصل من مسؤولية حكومته قدم الأطباء شهيديين جدد.#متضامن_مع_أطباء_مصر pic.twitter.com/Z0iRNM3Bpe
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) June 23, 2020
#نقابة_اطباء_مصر ترد على مصطفى_مدبولي
الفاشل هو ونظامه والذين يريدون تعليق فشلهم وعجزهم على الاطباء الذين قدموا مائة شهيد ومئات المصابين
ويتجاهل طرطور #السيسي ان هناك عجزا أكثر من 30% من الاطباء وهناك اهمال متراكم للصحة في #مصر حتى يبنون القصور
ثم يتهمونهمhttps://t.co/bTeYtptbyl
— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 23, 2020
هل رئيس الوزراء، كان يحلم بدخول كلية الطب، لكن مجموعه حال دون تحقيق رغبته ويصبح طبيباً، فبات يحقد على الأطباء ولا إيه الموضوع؟!
— Dr.amira aboelfetouh (@amiraaboelfetou) June 24, 2020
سبب الوفاة لمرضى الكورونا
الصين: الالتهاب الرئوى
ايطاليا: التجلطات الرئوية
المانيا: فشل للأعضاء التى تعانى من امراض مزمنة
مصر: الاطباء المهملون المزوغون الطائشون ربنا ينتقم منهم
— aHmed MoHsen ☠️ (@aHmdMoHsN12) June 23, 2020
أنا من أوائل الأطباء إللي اتصابو بالكورونا
والحمد لله تعافيت ورجعت شغلي في مستشفي عزل وفرز. بروح المستشفي يوميا وبعرض نفسي العدوي تاني،واهلي لأن مفيش حاجه تثبت إني مش ممكن اتصاب تآني لأن حصل وفي حالات اتصابت تاني ييجي رئبس الوزرا يحملنا وزر زياده الوفيات. أرد أقول اية والنبي
— Ahmedelaydi (@Ahmedelaydi8) June 23, 2020
بغض النظر عن الغضب،نتكلم علميا:
تصريحات السيد رئيس الوزراء بشأن القاء اللوم علي زيادة الوفيات علي الاطباء خاطئة علميا،وحكومته مسؤولة علي الاقل جزئيا عن زيادة نسبة العدوي وهذا هو سبب زيادة الوفيات نتيجة اجراءات متراخية في الاغلاق،كما وجهت جهودها لمسح لاعبي الكرة بدل الطواقم الطبية
— Hany Ragy (@Hragy) June 24, 2020
سياسيا، تصريح كارثي.
لو قدامه بيانات تقاعس، عمل ايه عشان يعالج الموضوع؟
هنا المشكلة: أنه ماعملش حاجة، وطلع يلوم الأطباء على موت الناس!
مع أن الطبيب ده آخر حلقة في المنظومة كلها. كل اللي العالم بيعمله أن النظام الصحي لا ينهار. كلامه عن تغيب البعض دليل فشل سياسة الحكومة في الأساس
— A. Sarhan (@Sarhan_) June 24, 2020
وطبعا الأداء متوقع مسبقا، هيتم لوم معارضي السياسات الحكومية الحالية لأنهم "شوهوا سمعة مصر"، ومش بعيد يلوموا الأموات كمان.
أول الغيث كان النهارده، رموا اللوم على الأطباء!
٣/٣
— Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) June 24, 2020
نقابة الأطباء من الحاجات القليلة في مصر اللي لسه بتقول لأ، مش هستغرب لو اتفرض عليها حراسة ولا الحكومة فككتها
— فاطمة نبيل (@fatma_nabil) June 23, 2020
لدكتورمدبولي عفيف اللسان الحريص دوما على رقة التوجيه ولطف العبارة لدرجة استدعت أحيانا عتاب البعض ومطالبتهم بمزيد من الصرامة في مخاطبةالمواطنين.. فاجأنا سيادته اليوم بتصريح جانبه التوفيق ويخالف لباقته المعهودة. أظنه في رأيى يستدعي اعتذارا لمن يتصدرون المعركة ضد هذا الوباء الفتاك.
— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 23, 2020
الصورة تنطق بالحقيقة آخر صورة لهذا الطبيب البطل ا قبل استشهاده ضحية الكورونا كان يعمل لاخر نفس هؤلاء هم ملائكة الجيش الابيض الفاتحة علي روحه النقية الطاهرة ومثله كثيرون ولادك يامصر ياحكومة الاطباء والممرضين هم خط الدفاع الاول راعوهم وحافظوا عليهم pic.twitter.com/nK7nsAh97b
— Hala Sarhan (@HalaSarhan) June 24, 2020
ودافع مغردون عن رئيس الوزراء معتبيرن الهجوم عليه، هي من بعض "الخونة"، على حد وصفهم.
ايوا ياسيدى كان فى مشاكل قبل يناير والإخوان و #نشطاء_الغبرة اللى غرقوا البلد وحرقوها طرحولها حلول كلها تصب فى صالح الإخوان .. والنهاردة بردو فى مشاكل ومعترفين بيها .. لكن مش حنسمح لنقابة منى مينا و #نشطاء_كورونا يفرضوا علينا وصايتهم ويغرقونا تانى لصالح #اثيوبيا و #تركيا .
— " مصر فوق الجميع " (@ayman_almaz24) June 24, 2020
الحملة ضد رئيس الوزراء لأنه انتقد تخلف بعض الطواقم الطبية عن التواجد على رأس عملهم وتقصيرهم في أداء مهمة علاج المرضى معاه حق زي ما بنمدح المتفاني في عمله من حقنا ننتقد المقصر ونجازيه حتى الإعلام اللي كان بيتصيد هذا التقصير ويحمله للحكومة مش عاجبه وطبعا نقابة الأطباء ما هي فرصة.
— Ahdab 🇪🇬 (@happydaruich) June 24, 2020
هي نقابة الأطباء بتهلل وعاوزة رئيس الوزراء يعتذر ليه ؟
– ترهب الراجل المحترم وتبقي هزت الحكومة اللي ادارت الأزمة باحتراف .
-تمنع الدولة من محاسبة الأطباء المقصرين
– تغطي علي لعبتها القذرة في تحريض الأطباء علي رفض التكليف .
– تجدد أصوات نشطاء السبوبة وأصحاب المصالح
والفاسدين .
— mona elbialy (@monaelbialy) June 24, 2020