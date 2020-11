سناء سيف.. حبس شقيقة الناشط المصري علاء عبدالفتاح 15 يوما

فقد أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الثلاثاء بحبس "سناء سيف" 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في تهم نشر أخبار كاذبة عن تردي الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية، والدعوة للتظاهر من أجل إخراج المساجين.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك حول الواقعة أعلنت فيه عن "ورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلال سناء لصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين".

كما أمرت النيابة أيضا بعرض "سناء" على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها.

من ناحيتها، قالت سناء خلال التحقيق معها "أنا فاقدة الأمل في التغيير، ومفيش داعي للدخول في مقاومة مفيش جدوى منها وتكلفتها غالية، أما أنا فأي مقاومة بعملها فهي مفروضة عليّ لمساندة أخي اللي بيتعرض لظلم، وأنا من وقت القبض عليه أول مرة (عام 2014) كنت أحب أسافر وأرمي كل دا ورا ضهري، لكن كل حاجة يمكن الاستغناء عنها إلا العيلة".

وكانت الناشطة "منى سيف" قد أعلنت أمس عن اختطاف أختها الصغرى سناء من أمام مكتب النائب العام في سيارة أجرة، لتظهر لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت قد ذهبت الأسرة لمكتب النائب العام أمس الثلاثاء برفقة عدد من المحامين لتقديم بلاغ بواقعة الاعتداء عليهن من قبل بلطجيات أمام سجن طرة فجر يوم الإثنين الماضي، حيث كانت الأم والأختان موجودات للمطالبة بالإطمئنان على المعتقل "علاء عبد الفتاح" من خلال رسالة منه، في ظل انقطاع زيارات السجون لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتضامن عدد من المنظمات الحقوقية مع واقعة اعتقال الناشطة السياسية، واعتبرت ذلك استمرارا لحالة التعسف ضد السياسيين والتنكيل بهم من قبل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

