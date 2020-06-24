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سياسة|مصر

"دعم الإخوان".. بلاغ ضد الداعية المصري الشهير مصطفى حسني

الداعية المصري مصطفى حسني
الداعية المصري مصطفى حسني
24/6/2020

وقال المحامي، المقرب من النظام المصري، في بلاغه إنه في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات وجودية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية خرج علينا "الإخواني" مصطفى حسني (حسب وصفه) بتغريدة يصف فيها الحالة الوطنية التي تعيشها مصر "بالفتنة" مستخدما "عبارات إخوانية" واضحة، وعلى إثرها انتفض الشعب المصري ضده وأجبره على حذفها.

وأضاف مقدم البلاغ "نحن لا نأمن لظهوره مرة أخرى على الفضائيات في هذا الوقت العصيب، مع العلم بوجود مقاطع فيديو له على يوتيوب دافع فيها عن الإخوان، بالإضافة إلى تأييده لدول إقليمية معادية لمصر".

وأضاف صبري في بلاغه  "مصطفى حسني إخواني للنخاع وقدوته حسن البنا وحازم صلاح أبو إسماعيل وعمرو خالد.. فلماذا تتغافل الأجهزة الأمنية عن الخلايا النائمة وتسمح لهم بالتسلل من الأبواب الخلفية لتلويث عقول شبابنا؟ يكفي ما فعله الإخوان في مصر، لا نرغب في تربية ثعابين جديدة!".

وعليه طالب المحامي سمير صبري بتقديم الداعية المصري المعروف مصطفى حسني للمحاكمة الجنائية العاجلة.

غير أن التغريدة المشار إليها طالب فيها الداعية المصري متابعيه بتجنب الفتن، ولم ينحز فيها لأي طرف من الأطراف.

ومصطفى حسنى داعية إسلامي مصري شهير، ولد عام 1978، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2000، وحاصل على شهادة معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية.

قدم العديد من البرامج الدعوية على الفضائيات المصرية، وألف عددا من الكتب الدينية، كما أن له قناته الدعوية على اليوتيوب، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الأنشطة الخيرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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