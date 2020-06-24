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سياسة|الولايات المتحدة

تويتر يحذر بإشارة على تغريدة جديدة لترمب.. ماذا كتب الرئيس؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث في حملته الانتخابية-أريزونا 23 يونيو
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث في حملته الانتخابية-أريزونا 23 يونيو
24/6/2020

واعتبرت تويتر أن تغريدة الرئيس الأمريكي تنتهك قواعد الشبكة المتصلة بـ "السلوك المسيء" وهي الخطوة الأولى على ما يبدو التي تتّخذها المنصة بحق الرئيس الأمريكي على خلفية تغريدة "مسيئة".

وكانت المنصة قد وضعت إشارات تحذيرية على تغريدات سابقة لترمب اعتبرت أنها تنطوي على "تضليل وتخرق معايير المنصة عبر الترويج للعنف".

وغرد الرئيس الأمريكي مع استمرار التظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية منذ أسابيع وكتب" لن يكون هناك أبدا منطقة حكم ذاتي في واشنطن ما دمت رئيسكم.. إذا حاولوا ذلك فسيواجهون قوة مشددة".

وتحجب خطوة تويتر التغريدة جزئيا إذ تفرض على المستخدمين الضغط على رابطها لقراءتها، وتضمّنت إشارة المنصة أن الرسالة "تنتهك قواعد تويتر المتصلة بالسلوك المسيء" مع إفساح المجال لقراءتها "للمنفعة العامة".

وتناول ترمب في تغريدته إعلان المحتجين "منطقة إدارة ذاتية" في سياتل في ولاية واشنطن قبل أسبوعين، ما أثار غضب المحافظين.

مشاحنات ترمب ووسائل التواصل

وفاقمت خطوة تويتر المعركة القائمة بين البيت الأبيض ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتّهمها ترمب بالانحياز لغير المحافظين.

ووقع الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يمكن أن يعزز رقابة الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم تعديل قانون يمنح شركات الإنترنت حصانة عن محتوى نشرته جهات ثالثة.

وأبلغت منصة تويتر (فرانس برس) بأنها اتّخذت خطوتها الأخيرة لأن التغريدة انتهكت قواعدها المتّصلة بالسلوك المسيء واشتملت على "تهديد بإلحاق الأذى بمجموعة معيّنة".

وتعتمد منصة تويتر سياسة محددة في التعامل مع تغريدات لقادة دول العالم تشمل وضع إشارة إلى أنها تخرق قواعدها، ما يحد من إمكان قراءتها ويمنع آخرين من الإحالة إليها أو إعادة تغريدها، من دون حذفها بالكامل.

وكان ترمب قد نشر تغريدة يهدد فيها المتظاهرين من محاولة السيطرة على بلدية واشنطن العاصمة كما حدث في ولاية سياتل، مهددا باستخدام القوة.

وقالت إدارة تويتر في مجموعة تغريدات بشأن قرارها" وفقًا لسياساتنا، ستبقى هذه التغريدة على الخدمة نظرا لصلتها بالمحادثة العامة المستمرة." وأوضحت " ستكون التفاعلات مع التغريدة محدودة.. سيتمكن الأشخاص من إعادة التغريد بالتعليق، ولكن ليس الإعجاب أو الرد أو إعادة التغريد." 

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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