الصحة العالمية: إصابات كورونا تصل 10 ملايين الأسبوع المقبل

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أنه "خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة. خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة. نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".

ورحب غيبريسوس بقرار السلطات السعودية عدم السماح لأكثر من ألف شخص بالمشاركة في الحج في مكة هذا العام، مشيراً إلى "مثال جديد على الخيارات الصعبة التي على الدول كافة اتخاذها لإعطاء الأولوية للصحة".

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا من الفيروس التاجي (المسبب لمرض كوفيد-19)، وسجلت أول وفاة بالفيروس مطلع فبراير/شباط.

وحتى الآن، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى مليونين و447 ألفًا و881 ، راح منهم ضحية الإصابة 123 ألفًا و941 مصابًا، في حين تعافى مليون و25 ألفًا و350 .

بعد الولايات المتحدة في عِداد أكثر الدول تضررًا بالوباء، تحل البرازيل وصيفة إذ سجلت مليونًا و157 ألفا و451 إصابة، فضلًا عن 52 ألفًا و951 وفاة تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42 ألفًا و927 وفاة من أصل 306 آلاف و862 إصابة، ثمّ إيطاليا بواقع 34 ألفًا و675 وفاة من بين 238 ألفًا و838 إصابة، وفرنسا مع تسجيل 29 ألفًا و720 وفاة من أصل 161 ألفًا و348 إصابة.

وعالميًّا، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 9 ملايين و450 ألفًا و533 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة بالفيروس التاجي 482 ألفًا و250 مصابًا، بينما تعافى 5 ملايين و108 آلاف و126 حالة، حتى اللحظة.

وعند ربط عدد الوفيات بإجمالي عدد السكان في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضررًا من الوباء بالترتيب التنازلي: بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل.

ارتفاع بنسبة 20 إلى 25 في المئة

من جهته، حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين من أن "الوباء في القارة الأمريكية بمستوى قوي جدًا، خصوصًا في أمريكا الوسطى والجنوبية".

وأضاف: "لاحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعًا بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي في عدد الإصابات".

وقال: "للأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن المستوى المرتفع لانتقال العدوى لا يسمح لتلك الدول بإنهاء العمل بـ"التدابير الصحية والاجتماعية القاسية".

وتابع: "من الصعب مواجهة هذا الوباء ما لم ننجح في عزل المصابين، ووضع مخالطيهم في الحجر، وبغياب هذه القدرة، لا يمكن إبعاد طيف فرض تدابير عزل جديدة".

وواصل راين: "نريد حقًا التشديد على ضرورة وجود مقاربة شاملة لدى حكومات القارة الأمريكية، والتواصل الواضح جدًا مع المواطنين بشأن التدابير المزمع اتخاذها، والاستثمار بقوة في البنى التحتية للصحة العامة، من أجل الكشف عن الإصابات وعزل المصابين ووضعهم في الحجر الصحي".

الحاجة المُلحة إلى الأوكسجين

وأشار مدير عام منظمة الصحة إلى أن "أكثر الطرق نجاعة لإنقاذ الأرواح هي توفير الأوكسجين للمرضى الذين هم بحاجة إليه"، محذّرا من أن "الطلب الآن" على الأوكسجين الطبي "يفوق العرض".

وقال غيبريسوس، إن الأوكسجين الطبي للمرضى الذين يعانون من أعراض مرض "كوفيد-19" الشديدة آخذ في النفاد، وذلك في الوقت الذي يسجل في العالم حاليا أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يحتاج العالم حاليا إلى نحو 620 ألف متر مكعب من الأوكسجين يوميًا.

وتابع غيبريسوس: "الطلب يفوق العرض في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن عددًا قليلًا من الشركات يهيمن على 80 في المئة من سوق الأوكسجين، وتوفر منظمة الصحة العالمية مكثفات الأوكسجين للبلدان الأكثر احتياجًا إليها.

ويحرم "كوفيد-19" الجسم من الأوكسجين مما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء في أداء وظائفها، ومن ثم الوفاة.

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