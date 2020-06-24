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البرازيل تختبر لقاحا ضد كورونا طورته جامعة أوكسفورد

تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و111 آلاف
تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و111 آلاف
24/6/2020

واللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد بالشراكة مع مجموعة صناعة الأدوية "استرازينيكا" يعد من اللقاحات الواعدة التي يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم على اختبارها من أجل طرحها في الأسواق.

وسبق أن تم اختبار اللقاح الذي يحمل اسم "تشادوكس 1 نكوف-19" على متطوعين في بريطانيا، ومن المقرر أيضا أن يبدأ اختباره هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا.

وقالت جامعة ساو باولو الفيدرالية "يونيفسيب"، التي تنسق البحث العلمي في البرازيل، في بيان إن باحثيها بدأوا بإعطاء اللقاحات الأولى الثلاثاء لعاملين في القطاع الصحي يملكون احتمالات احتكاك أكثر من غيرهم مع مصابين، وبينهم أطباء وممرضات وسائقو سيارات إسعاف.

وأضاف البيان أن الباحثين "بدأوا السبت بفرز المتطوعين باتباع المبادئ التي تم وضعها للدراسة، حيث يجب على المشاركين أن يخضعوا لفحص لمرض سارس-كوف-2، الفيروس الذي يسبب كوفيد-19".

وأشار إلى أنه "ابتداء من الثلاثاء، تم إعطاء اللقاح لمتطوعين جاءت فحوصهم سلبية."

ويجب على المتطوعين أن تتراوح اعمارهم بين 18 و55 عاما، وأن يكونوا من العاملين "على الجبهة الأمامية" للوباء في مستشفى "يونيفسب" الجامعي.

وقال وزير الصحة البرازيلي بالوكالة ادواردو بازويلو الثلاثاء إن البلاد على وشك توقيع عقد لتكون قادرة على إنتاج اللقاح محليا.

وبالإجمال سيجري تجريب اللقاح على ألفي متطوع في البرازيل.

وشارك أكثر من 4 آلاف شخص في التجارب السريرية على اللقاح في بريطانيا، وسيتم تطويع أكثر من 10 آلاف قريبا، وفق جامعة أوكسفورد.

واختيرت البرازيل لإجراء التجارب على لقاح "تشادوكس 1 نكوف-19" باعتبارها واحدة من الدول التي ينتشر فيها الفيروس بشكل سريع، ولديها ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، مع تسجيل إصابة أكثر من 1.1 مليون شخص ووفاة نحو 52 الفا منهم حتى الآن.

ويقول خبراء إن النقص في الفحوص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة يعني أن الأرقام الحقيقية للإصابات قد تكون أعلى بكثير.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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