إعدادات جديدة لغوغل تحذف المواقع وسجل البحث

وأضافت الشركة أن التحديثات الجديدة ستسهل على الجميع الولوج إلى تطبيقات البحث والخرائط واليوتيوب دون تتبع.

ووفق الإعدادات المحدثة لغوغل سيختفي سجل المشاهدات على يوتيوب للمستخدمين الجدد بعد 36 شهرا، وسيسقط سجل تتبع المواقع وتاريخ عمليات البحث على الإنترنت بعد 18 شهرا. وسيتاح للمستخدمين الاختيار بين مدد زمنية أقصر أو أطول لحفظ السجلات.

لكن رغم ذلك قد تظل غوغل قادرة على الاطلاع على تفاصيل الأماكن التي يزورها المستخدم وحفظها بطرق أخرى.

وتأتي التحديثات على ضوابط الخصوصية في غوغل في وقت يواجه فيه أكبر محرك بحث في العالم تدقيقا متزايدا لممارسات جمعه للبيانات.

ودفعت قوانين الخصوصية الجديدة في كاليفورنيا وأوربا شركات الإنترنت لضبط ممارساتها بهذا الشأن على مدى العامين الماضيين.

واتهمت قضايا عدة رفعها مستهلكون وممثلو الادعاء العام في الولايات في الأشهر القليلة الماضية غوغل بالاحتيال لجمع البيانات.