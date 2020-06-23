نطقها بصعوبة.. رسالة صوتية مؤثرة من مريض توحد لأبيه بسجون الإمارات

وفي التسجيل الصوتي، قال ابن المعتقل درويش، لوالده: "بابا أنا أحبك"، وبدا أنه ينطقها بصعوبة واضحة.

وقالت المرزوقي "إذا هناك من يتابعني من المسؤولين في سجن الرزين أو يستطيع الوصول إليه، هذه رسالة من سلمان لوالدي أتمنى توصلونها عشان خاطر هذا المسكين الضعيف"، مطالبة بالسماح لهما بالحديث مع والدهما.

إذا هناك من يتابعني من المسؤولين في سجن الرزين أو يستطيع الوصول إليه .. هذه رسالة من سلمان لوالدي أتمنى توصلونها عشان خاطر هذا المسكين الضغيف ،، ولو تيبولنا الرد بعد نكون لكم من الشاكرين وتكسبون أجر في هالولد..

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أو نختصرها من الأخير وتسمحون لأبوي يكلمنا pic.twitter.com/x0CPwNFKOu — جنان المرزوقي (@JAlmarzoqi) June 22, 2020

وأوضحت أن شقيقها سلمان من ذوي التوحد، وكان عمره ١٢ عاماً حين اعتقل والدهما عام ٢٠١٢، مبينة أن اختفاء والدها المفاجئ سبب صدمة نفسية كبيرة لشقيقها أثرت عليه وعلى سلوكياته بشكل كبير.

وتابعت أن سلمان لم يرى والده أو يسمع صوته منذ أربع سنوات، فأصبح يسلي نفسه بمشاهدة برامج والده التلفزيونية، فهو يشعر بالطمأنينة عند سماع صوت والده ورؤيته.

أخي سلمان،من ذوي التوحد،كان عمره ١٢سنة حين اعتقل والدي في٢٠١٢.سبّبَ اختفاء والدي المفاجئ صدمة نفسية كبيرة له أثرت وبشكل كبير عليه وعلى سلوكياته.لم يرى سلمان والدي أو يسمع صوته منذ ٤سنوات فأصبح يسلي نفسه بمشاهدة برامج والدي التلفزيونية فهو يشعر بالطمأنينة عند سماع صوت والدي ورؤيته pic.twitter.com/TAodeCPsea — جنان المرزوقي (@JAlmarzoqi) June 20, 2020

والأستاذ عبد السلام محمد درويش، 50عاما، هو مصلح واستشاري أسري في محاكم دبي بدولة الإمارات، وحاصل على درجة بكالوريوس في التربية والآداب، تخصص طرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان.

كما أن درويش هو المشرف عام على قناة بداية الفضائية، و مؤسس مركز التميز لتطوير الذات، إلى جانب تقلّده عديد المناصب الحكومية والاجتماعية، فهو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، و خطيب جمعة بمساجد الشارقة، و مأذون شرعي بمحكمة الشارقة الشرعية.

وكان له دور هام باعتباره عضوا في تطوير مناهج التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، وكانت له مشاركات قيّمة في المجال الإعلامي والثقافي بصفته كاتبَ مقالات صحفية في بعض الصحف والمجلات المحلية والخليجية.

هل وصلنا لمرحلة الإستجداء من أجل السماح للمعتقل بمكالة #أبنائه .. لاحول ولا قوة إلا بالله ..

هي أمانة أتمنى أن تصل لقلب عنده ذرة انسانية ..

اسمحوا لإبنه المسكين بمكالمة والده .. #سلمان_درويش https://t.co/onLCvw77nC — أحمد المرزوقي (@AhmedBokhasim) June 22, 2020

ويقول ناشطون إن زوجة المعتقل عبد السلام درويش غادرت الإمارات وذهبت للولايات المتحدة مع أطفالها بغرض العلاج، وهناك بُلغت أنه تم سحب جنسية زوجها وأطفالها، وتم وقف علاجهم، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، والضغط عليهم من أجل العودة ومواجهة المصير المجهول، فعلقت هي وأطفالها بالولايات المتحدة.

وتساءل مغردون هل وصلنا لمرحلة الاستجداء من أجل السماح للمعتقل بمكالمة أبنائه؟ ووصف آخرون ما يحدث بأنه "مفجع للغاية."

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1275066960728829953?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1274776860006760449?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1274439229267984384?ref_src=twsrc%5Etfw

This is absolutely heartbreaking. The autistic son of a political detainee watching his father's videos to feel safe. https://t.co/414dHExV8f — Amr ElAfifi (@AmrElafifi) June 21, 2020

ربي ينصركم على من ظلمكم.. https://t.co/bd1Oojn0RM — Dr. Samir Al Bahrani (@samir8088) June 22, 2020