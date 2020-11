نطقها بصعوبة.. رسالة صوتية مؤثرة من مريض توحد لأبيه بسجون الإمارات

وفي التسجيل الصوتي، قال ابن المعتقل درويش، لوالده: "بابا أنا أحبك"، وبدا أنه ينطقها بصعوبة واضحة.

وقالت المرزوقي "إذا هناك من يتابعني من المسؤولين في سجن الرزين أو يستطيع الوصول إليه، هذه رسالة من سلمان لوالدي أتمنى توصلونها عشان خاطر هذا المسكين الضعيف"، مطالبة بالسماح لهما بالحديث مع والدهما.

وأوضحت أن شقيقها سلمان من ذوي التوحد، وكان عمره ١٢ عاماً حين اعتقل والدهما عام ٢٠١٢، مبينة أن اختفاء والدها المفاجئ سبب صدمة نفسية كبيرة لشقيقها أثرت عليه وعلى سلوكياته بشكل كبير.

وتابعت أن سلمان لم يرى والده أو يسمع صوته منذ أربع سنوات، فأصبح يسلي نفسه بمشاهدة برامج والده التلفزيونية، فهو يشعر بالطمأنينة عند سماع صوت والده ورؤيته.

والأستاذ عبد السلام محمد درويش، 50عاما، هو مصلح واستشاري أسري في محاكم دبي بدولة الإمارات، وحاصل على درجة بكالوريوس في التربية والآداب، تخصص طرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان.

كما أن درويش هو المشرف عام على قناة بداية الفضائية، و مؤسس مركز التميز لتطوير الذات، إلى جانب تقلّده عديد المناصب الحكومية والاجتماعية، فهو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، و خطيب جمعة بمساجد الشارقة، و مأذون شرعي بمحكمة الشارقة الشرعية.

وكان له دور هام باعتباره عضوا في تطوير مناهج التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، وكانت له مشاركات قيّمة في المجال الإعلامي والثقافي بصفته كاتبَ مقالات صحفية في بعض الصحف والمجلات المحلية والخليجية.

ويقول ناشطون إن زوجة المعتقل عبد السلام درويش غادرت الإمارات وذهبت للولايات المتحدة مع أطفالها بغرض العلاج، وهناك بُلغت أنه تم سحب جنسية زوجها وأطفالها، وتم وقف علاجهم، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، والضغط عليهم من أجل العودة ومواجهة المصير المجهول، فعلقت هي وأطفالها بالولايات المتحدة.

وتساءل مغردون هل وصلنا لمرحلة الاستجداء من أجل السماح للمعتقل بمكالمة أبنائه؟ ووصف آخرون ما يحدث بأنه "مفجع للغاية."

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1275066960728829953?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1274776860006760449?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1274439229267984384?ref_src=twsrc%5Etfw

This is absolutely heartbreaking. The autistic son of a political detainee watching his father's videos to feel safe. https://t.co/414dHExV8f

— Amr ElAfifi (@AmrElafifi) June 21, 2020