متظاهرون يردون على رفع ترمب للإنجيل بمحاولة إسقاط تمثال رئيس سابق(فيديو)

جرى هذا في ساحة لافاييت التي شهدت قبل ثلاثة أسابيع إبعاد متظاهرين بالقوة لإفساح المجال أمام الرئيس دونالد ترمب لالتقاط صور له وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة قريبة.

وكانت المحاولة الفاشلة لإسقاط التمثال البرونزي لجاكسون ممتطيا صهوة جواد يقف على قائمتيه الخلفيتين أحدث محاولة في الاحتجاج على مقتل جورج فلويد وهو في قبضة رجال الشرطة.

This is immediately prior to the police retaking the area. They weren’t even close to bringing it down. pic.twitter.com/Li5ojEOEpl — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) June 23, 2020

Immediately after law enforcement reclaimed the area surrounding the statue: pic.twitter.com/fbdrHPvD7M — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) June 23, 2020

وشهدت الاحتجاجات تدمير تماثيل شخصيات تاريخية يرى المحتجون إنها كانت عنصرية أو مثيرة للفرقة.

وبدأ الحادث قرب ساعة الغروب عندما اخترق عشرات المحتجين الذين كان أغلبهم يضع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، سورا أقيم بارتفاع مترين في الأيام الأخيرة حول التمثال في وسط المتنزه.

Looks like they were pouring something caustic on the foundation to make it easier to bring down. pic.twitter.com/ws1QoOUbr0 — Alfred (@AvTirpitz) June 23, 2020

ثم تسلق المحتجون التمثال وربطوه بالحبال حول رأس كل من جاكسون وجواده وصبوا طلاء أصفر على القاعدة الرخامية قبل أن يبدأوا محاولة تحريكه عن قاعدته.

واقتحم عشرات من رجال الشرطة الساحة ملوحين بالهراوى وأطلقوا مواد كيماوية لتفريق المحتجين. وعند حلول الظلام كانت الشرطة قد سيطرت على الموقف وفاقت المتظاهرين عددا في المنطقة المحيطة بالساحة.

https://twitter.com/KerriMe_Away/status/1275239784605200386?ref_src=twsrc%5Etfw

قرار بمعاقبة مخربي التماثيل

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر يقول إن الشرطة اعتقلت كثيرين بسبب "التخريب المشين" في متنزه لافاييت وكذلك لتشويه واجهة كنيسة سانت جون. وقال محذرا إن السًجن عشر سنوات ينتظر من يشارك في أعمال التخريب.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

كما أصدر قرارا يسمح للسلطات باعتقال وملاحقة أي شخص يتورط في تخريب وتدمير التماثيل التاريخية، مع فرض عقوبة تصل مدتها إلى 10 سنوات سجن.

وقال ترمب عبر تويتر: "سمحت للحكومة الفيدرالية باعتقال أي شخص يخرب أو يدمر أي نصب أو تمثال أو ممتلكات فيدرالية في الولايات المتحدة، مع فرض عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، وفقا لقانون حماية ذكرى المحاربين وغيرها من القوانين ذات الصلة".

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

وأضاف: "هذه الخطوة تدخل حيز التنفيذ فورا، لكن يمكن تطبيقها أيضا بأثر رجعي للتعامل مع حوادث تدمير وتخريب حدثت بالفعل. ولن تكون هناك استثناءات".

…..This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

كان الرئيس جاكسون جنرالا في الجيش الأمريكي وخدم فترتي رئاسة في البيت الأبيض من 1829 إلى 1837 وانتهج أسلوبا سياسيا شعبويا يشبهه البعض في بعض الأحيان بأسلوب ترمب.

وينتقد ناشطون من سكان أمريكا الأصليين جاكسون منذ فترة طويلة لتوقيعه قانون إبعاد الهنود لعام 1830 الذي أدى إلى طرد آلاف من السكان الأصليين من أراضيهم وأرغمهم على السير في اتجاه الغرب فيما أصبح معروفا باسم (درب الدموع). وهلك كثيرون منهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى غايتهم.

Andrew Jackson was a racist slave owner responsible for the Trail of Tears, the forced migration of 60,000 Native Americans that killed 4,000 through exposure, disease and starvation. If I was near Lafayette Park tonight, I would have joined the effort to pull down his statue. — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) June 23, 2020

Happy to see police taking action to repel mob attack on Lafayette Park. Wish it had been done in other cities, too. — Byron York (@ByronYork) June 23, 2020