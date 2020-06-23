لغم على شكل سلحفاة في حديقة مواطن ليبي (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل المقطع بتعليقات غاضبة، مؤكدين أن المستهدف بمثل هذه الألغام هم الأطفال.

تحذير هام .

هناك لغم علي هيئة سلحفاة موجود جنوب طرابلس وجد خلال عمليات تنظيف المناطق من مخلفات الحرب .

يجب اخذ الحيطة والحذر وخاصة الاطفال .

نسال الله ان يحفظ البلاد والعباد

حسبي الله ونعم الوكيل…ولا حول ولا قوة الا بالله .#العدوان_على_طرابلس pic.twitter.com/D2gDNvATU4 — خالد 🇱🇾ليبيا🇱🇾 (@khalid22900) June 22, 2020

وأثناء ثورة 2011 ضدّ معمّر القذافي، تعهد اللواء حفتر بألا تستخدم القوات المسلحة الخاضعة لقيادته الألغام الأرضية، لأن هذا السلاح العشوائي لا يفرّق بين المقاتلين والمدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على اللواء حفتر تجديد هذا التعهد علنا، وتوجيه المقاتلين الخاضعين لقيادته والمقاتلين الأجانب المساندين لقواته بالكفّ عن استخدام الألغام وتدمير أي مخزون لديها.

دائما الافعال الجبانة القذره تختص بها مليشيات المتمرد حفتر الارهابيه

يستهدفون حتي الأطفال الابرياء ..

آخر افعالهم لغم علي هيئة سلحفاه

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل

وحفظ الله اطفالنا من كل شر #ليبيا_اكبر_من_السيسي pic.twitter.com/BNUOmWXoUV — أحـمـد اللـيـبـي (@Ahmed_AlLibi) June 22, 2020

في 25 مايو/أيار، عبّرت "بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا" عن قلقها من تقارير عن مقتل أو إصابة سكّان من أحياء عين زارة وصلاح الدين بطرابلس بعبوّات ناسفة يدوية الصنع وُضعت "في/قرب" منازلهم.

وأظهر مقطع فيديو يعرض مشهدا دمويا نُشر على "تويتر" يوم 25 مايو/أيار رجلا يُدعى محمد دليح مقتولا وبقربه شقيقه المصاب بجروح خطيرة، بعد أن حاولا تفكيك عبوات متفجرة في طرابلس بحسب ما قيل.

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر عدد من الالغام فككها و جمعها ابطال الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي زرعتها ميليشيات حفتر الارهابية في منازل المواطنين جنوب طرابلس قبل هروبهم منها #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/g6KxSPJiSw — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 22, 2020

وفي 29 مايو/أيار، نشرت قوات بركان الغضب صورا على "تويتر" أظهرت أربعة أنواع من الألغام الأرضية المضادة للأفراد المصنّعة في روسيا، زرعتها "مرتزقة فاغنر"، كما أظهرت صور أخرى نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألغاما مزوّدة بأسلاك تشغيل وألغاما تُستخدم كمحفزات لتفجير عبوات متفجرة أكبر.

وأظهر مقطع فيديو العديد من العبوات المتفجرة التي تُستخدم في تفخيخ المنازل، منها ألغام مضادة للعربات، مقترنة بأنواع مختلفة من صمّامات التفجير ومزيج من أجهزة ضبط الوقت الإلكترونية، ولوحات الدوائر الكهربائية، والهواتف الخلويّة المعدّلة.

مشاهد مؤثرة : لمواطن نجا باعجوبة من ووفاة مرافقه اثر انفجار لغم في السيارة التي يستقلونها في طريق المطار.

ميليشيات حفتر الارهابية الهاربة و المرتزقة زرعت الاف الالغام في المزارع و على جانبي الطرقات و المنازل و المساجد و المدارس في المناطق التي كانوا يحتلونها قبل طردهم منها#ليبيا pic.twitter.com/3MgF85si7r — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 10, 2020

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الأجهزة جُمِّعت واستُخدمت بطريقة تهدف إلى تفجيرها بمجرّد وجود شخص أو اقترابه منها أو ملامسته إياها، وهي قادرة على إلحاق العجز والإصابة بشخص أو أكثر أو قتلهم.

وهذه الأجهزة التي تنفجر بفعل الضحيّة محظورة بموجب اتفاقية حظر الألغام، بغضّ النظر عن إن كان اللغم منتجا في مصنع أو صُنِع يدويا باستخدام مواد متوفرة محليا.