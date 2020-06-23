صور ترصد سحب طائرات حربية مصرية بعد عرض قرب حدود ليبيا

وحرص السيسي خلال العرض العسكري في قاعدة سيدي براني على تفقد مختلف الوحدات العسكرية، وأظهرت صور بثها التلفزيون المصري وجود سرب من الطائرات المقاتلة.

صور الأقمار الاصطناعية التي نشرها حساب متخصص في رصد حركة الطائرات، تظهر اختفاء تلك الطائرات يوم الأحد 21 يونيو/حزيران من قاعدة سيدي براني فيما يبدو أنه كان مجرد استعراض عسكري ولا علاقة له باستعداد الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا. ولكن من غير المعلوم الوجهة التي تم نقل الطائرات إليها.

After Egyptian president Al-Sisi returned from inspecting the troops at 🇪🇬Sidi Barrani, NW #Egypt, it looks like all aircraft from the 'show of force' were removed again 😅 https://t.co/smr6geDg9d pic.twitter.com/jMJpFMeApg — Gerjon | חריון (@Gerjon_) June 22, 2020

وكان السيسي قد تفقد وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت الماضي وألمح في كلمة متلفزة إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية".

وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

صور التقطت يوم الأحد 22 يونيو تظهر عدم وجود الطائرات

وأضاف "تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

واعتبر أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".

وردا على تهديدات السيسي قال الناطق باسم قوات حماية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، إن "ليبيا بالكامل خط أحمر على السيسي، مضيفا "سوف لن تدخل تراب ليبيا".

وقال دراه خلال لقاء على الجزيرة مباشر، ردا على تهديد السيسي بمحاربة ما سماها "الميلشيات" في سرت، قال دراه "هذه المليشيات هي التي أخذت لك بالثأر يا سيسي، وحررت جثث الأقباط المصريين عندما قتلهم الدواعش في سرت".

وأضاف "أقول للسيسي اهتم بمشاكل دولتك هناك سد النهضة في إثيوبيا التي ستمنع الماء والغذاء عن الشعب المصري. ومصر لديها 75 ألف معتقل سياسي، والسيسي يريد أن ينقل المعركة إلى ليبيا".

خط أحمر

ومن الناحية العسكرية قال دراه "أقول للسيسي قوات الوفاق والأبطال سيحررون سرت ممن تدعمهم الآن ممن لا تعترف بهم دولة واحدة في العالم".

وقال دراه، ردا على سؤال إن كانت سرت لا تمثل خطا أحمر بالنسبة إلى قوات الوفاق "ليست سرت فقط، وأقول للسيسي ليبيا بالكامل خط أحمر عليك يا سيسي، فلن تدخل تراب ليبيا، ونحن مستمرون في الدفاع عن بلدنا وتطهيرها من تنظيم الكرامة الذي أعتبره تنظيما إرهابيا يدعمه السيسي والإمارات".

وأضاف دراه "سنحرر الحقول النفطية، وكما طردنا حفتر من طرابلس وقاعدة الوطية والغرب الليبي، سنطرده من سرت ومن بعد سرت".