صور ترصد سحب طائرات حربية مصرية بعد عرض قرب حدود ليبيا

وحرص السيسي خلال العرض العسكري في قاعدة سيدي براني على تفقد مختلف الوحدات العسكرية، وأظهرت صور بثها التلفزيون المصري وجود سرب من الطائرات المقاتلة.

صور الأقمار الاصطناعية التي نشرها حساب متخصص في رصد حركة الطائرات، تظهر اختفاء تلك الطائرات يوم الأحد 21 يونيو/حزيران من قاعدة سيدي براني فيما يبدو أنه كان مجرد استعراض عسكري ولا علاقة له باستعداد الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا. ولكن من غير المعلوم الوجهة التي تم نقل الطائرات إليها.

After Egyptian president Al-Sisi returned from inspecting the troops at 🇪🇬Sidi Barrani, NW #Egypt, it looks like all aircraft from the 'show of force' were removed again 😅 https://t.co/smr6geDg9d pic.twitter.com/jMJpFMeApg

— Gerjon | חריון (@Gerjon_) June 22, 2020