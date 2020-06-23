بعد السحل.. اختطاف شقيقة علاء عبدالفتاح من أمام مكتب النائب العام بمصر

حيث توجهت منى وسناء ووالدتهما الدكتورة ليلى سويف برفقة عدد من المحامين لتقديم بلاغ بواقعة الاعتداء عليهن أمس من قبل بلطجيات أمام سجن طرة.

وتصف منى واقعة الاختطاف قائلة "كانوا مستنيينها، الضباط وقفوها هي والمحامية وصديقتها وهي عالباب وطلبوا بطاقتها، اتأكدوا إنها هي، زقوا اللي معاها، خطفوها في ميكروباص ومشي ومعاها ٣ عربيات ملاكي! النائب العام دلوقتي مش بس بيتقاعس عن وظيفته في حمايتنا، ده بيسهل لامن الدولة القبض على ضحايا".

وقالت منى في منشور سابق إنهم ينتظرون مقابلة النائب العام المصري حمادة الصاوي أو المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، كي يتقدمن ببلاغهن، ويناظرن إصاباتهن وخاصة إصابات أختها سناء التي تلقت ضربات عنيفة بالعصي أثناء الاعتداء.

وتضيف منى أنهن لجأن إلى النائب العام و إدارة حقوق الانسان بمكتبه عدة مرات قبل ذلك منذ بداية منع التواصل مع علاء، لكن النائب العام لم يفتح أي تحقيق جاد في أي من شكواهن وبلاغاتهن، مما سمح للداخلية بتصعيد انتهاكاتها تجاههن والتنكيل بعلاء.

ودأبت الدكتورة ليلى سويف على الوجود بالساعات الطوال أمام مجمع سجن طرة، في ظل منع الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر بدعوى حمايتهم من فيروس كورونا، في محاولة منها للاطمئنان على نجلها المعتقل عبر رسالة وإدخال مستلزمات طبية له.

وفوجئت الأسرة أثناء وجودها أمام السجن أمس بهجوم بعض النساء البلطجيات عليهن أمام مرأى ومسمع الضباط والعساكر الموجودين أمام السجن، مما أدى لحدوث إصابات مختلفة وثقنها بصور ونشرنها على الإنترنت.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في 29 من سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد.

ووقت اعتقاله كان علاء ينفّذ عقوبة المراقبة اليومية في قسم الشرطة، حيث سبق أن قضى خمس سنوات في السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى".

وينتمي علاء لعائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد، فوالده الراحل سيف الإسلام أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدته الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتاه منى وسناء من أبرز الناشطات بالبلاد.

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