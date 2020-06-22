وزير إماراتي يغرد عن دور تركيا في المنطقة ويناقض نفسه.. ماذا قال؟

ووصف قرقاش في إحدى تغردياته سياسة تركيا بأنها منفتحة على العالم الإسلامي ومقدرة وتحترم جيرانها، وفي الأخرى قال إن سياستها بعيدة عن الحكمة وعلاقتها بجيرانها كالوحل!

و لا شك ان انفتاح تركيا على محيطها الاسلامي و جيرانها العرب انتج سياسة خارجية مقدرة و بناءة تتفاعل مع المنطقة و باحترام — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2012

وعبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و "تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكلرأسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للاحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 20, 2020

وقال مغردون إن هذه التغريدات تنسف الأخرى.، مشيرين إلى أنه كان هناك محاولة للسيطرة على القرار التركي إلا أن فشلوا ما جعلهم يصفون تركيا بالعدو.

https://twitter.com/kathbooon/status/1275028906622492672?ref_src=twsrc%5Etfw

اذا كان لها برنامج توسعي فمن حقها فهي دولة عظمى تاريخياً

المصيبة في من تاريخ دولته لايتجاوز تاريخ بسكويت ابو ولد ويريد ان يتوسع ويصبح امبراطورية 😂😂😂#ليبيا #احتلال_سعودي_اماراتي #تركيا_حليف_صادق https://t.co/7Qb8pOl6tt — ابو طلال الخضر (@alkader7ub) June 20, 2020

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1275034262522257408?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقد معلقون الإمارات وسياستها ومحاولة سيطرتها على العديد من المناطق في الدول الأخرى.

ستعرف عن قريب كل يوم تزدادتركيا حبا وسط الشعوب العربية والاسلامية والعالم كله ولم ولن تستطع اماراتكم تحجيمها اوالمشاركة بالانقلاب عليها وانت الان تشعر بالنشوة انكم احتليتم سقطرة فمبروك عليكم ياقرقاش https://t.co/ZW9GtnwpYf — @Alhbshy5Aمهيوب حمودالحبشي (@6fn8u) June 20, 2020

طيب فمن هوالذي مزق العرب وغرقوا في دماءبعضهم من حارب سورياوفتح لتركياالباب من الذي اطاح بالقذافي ومزق ليبياومن الذي يشن عدوانا على اليمن المظلوم اهلك الحرث والنسل اليس انتم ايها الاعراب https://t.co/K1hzPWIb4T — حسين الرازحي (@RkmKoZVwXbUNmiJ) June 20, 2020