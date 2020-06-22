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سياسة|الإمارات

وزير إماراتي يغرد عن دور تركيا في المنطقة ويناقض نفسه.. ماذا قال؟

الإمارات تجمع شمل أسرة يهودية
الإمارات تجمع شمل أسرة يهودية
22/6/2020

ووصف قرقاش في إحدى تغردياته سياسة تركيا بأنها منفتحة على العالم الإسلامي ومقدرة وتحترم جيرانها، وفي الأخرى قال إن سياستها بعيدة عن الحكمة وعلاقتها بجيرانها كالوحل!

وقال مغردون إن هذه التغريدات تنسف الأخرى.، مشيرين إلى أنه كان هناك محاولة للسيطرة على القرار التركي إلا أن فشلوا ما جعلهم يصفون تركيا بالعدو.

https://twitter.com/kathbooon/status/1275028906622492672?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1275034262522257408?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقد معلقون الإمارات وسياستها ومحاولة سيطرتها على العديد من المناطق في الدول الأخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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