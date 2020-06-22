مصطفى بكري: التاريخ يعيد نفسه بين عبد الناصر والسيسي.. ومصريون: النكسة

واستغرب مغردون من تشبيه بكري رغم ارتباط عبد الناصر بهزائم عسكرية، أبرزها هزيمة عام 1967، بينما أكد آخرون أن بكري صدق فيما قاله وأن الهزائم ستلحق السيسي مثلما لحقت بعبد الناصر.

التاريخ يعيد نفسه بين عبدالناصر والسيسي — مصطفى بكري (@BakryMP) June 21, 2020

وتأتي هذه التغريدة بينما هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حالة تجاوزت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا خط سرت الجفرة شرقي ليبيا.

بسالفرق ان عبد الناصر بنى السد فى اسوان

والسيسى بناه فى اثيوبيا https://t.co/wUKlHtD675 — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) June 21, 2020

وتعد مصر داعما رئيسيا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حفتر وحاولت خلال الأسابيع الماضية إيجاد مخرج لهزائمه التي مني بها خاصة في محيط طرابلس وترهونة وغربي ليبيا على يد قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية.

تفتكر يا أستاذ بكرى السيسي هيقدر يحقق كل الإنتصارات اللى حققها عبد الناصر 🤔 https://t.co/uvPd6kIPz4 — Khaled Elserty (@K_H_A_L_E_D_44) June 21, 2020

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجوما على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة وتطرد من محيطها، وتبدأ دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

عبدالناصر خسر جميع الحروب التي خاضها دون استثناء، دا اللي تقصده يا بَقَري؟

نبلغ عنك دلوقتي؟ https://t.co/i352u8Tnuh — Amru Salahuddien (@AmruSalahuddien) June 21, 2020

تقصد خسارة 30000 عسكرى فى حرب اليمن والا النكسة؟ https://t.co/5bNyqCk3gk — a7mad hassan (@a7madhassan1) June 21, 2020