البث الحي
سياسة|مصر

مصر: تغريدة لدار الإفتاء تعيد الجدل بشأن تسييسها لخدمة النظام

تدوينة لدار الإفتاء المصرية تثير الجدل على مواقع التواصل
تدوينة لدار الإفتاء المصرية تثير الجدل على مواقع التواصل
22/6/2020

وجاءت تغريدة دار الإفتاء بعد تصريحات، السبت، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية،حيث أمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي وسط توتر بشأن دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وتسائل مغردون عن معايير هذه القيادة الوطنية، وإلا فلم شجعت المؤسسات الدينية من قبل على الخروج على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي؟

وكذلك فقد اتهمها آخرون بمحاباة النظام الحالي رغم جرائمه المتعددة بحق المصريين، كما يقولون، على حساب الدين.

وقال أحد المغردين ساخرا "الحمد لله أننا تخلصنا من تجار الدين في ثورة يونيو"، في إشارة منه إلى استغلال مؤسسات دينية الآن للدين من أجل حشد التأييد السياسي للسلطة المصرية الحالية.

وتساءل مغرد آخر كيف يقف المصريون وراء قيادة فرطت في أراض مصرية، وشرعت بناء السد في إثيوبيا، وقتلت مئات الأبرياء المصريين، وتعتقل الآلاف، ثم تفرج عن مجرمين وقتلة بعفو رئاسي، كيف للمصريين أن يساندوا هذه القيادة من وجهة نظر دار الإفتاء؟

https://twitter.com/abdlrahimslim/status/1274886244976246785?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالبت إحدى المغردات  بأن تلتزم المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء بمهامها الدينية وتبتعد عن التسييس، قائلة إن السلطة الحالية "غير شرعية" من الأساس.

https://twitter.com/bakingsodarabso/status/1274988965205102593?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)