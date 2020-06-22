مصر: تغريدة لدار الإفتاء تعيد الجدل بشأن تسييسها لخدمة النظام

وجاءت تغريدة دار الإفتاء بعد تصريحات، السبت، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية،حيث أمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي وسط توتر بشأن دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وتسائل مغردون عن معايير هذه القيادة الوطنية، وإلا فلم شجعت المؤسسات الدينية من قبل على الخروج على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي؟

وكذلك فقد اتهمها آخرون بمحاباة النظام الحالي رغم جرائمه المتعددة بحق المصريين، كما يقولون، على حساب الدين.

الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الوطنية واجب شرعي لا مرية فيه ولا خلاف عليه — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 21, 2020

وقال أحد المغردين ساخرا "الحمد لله أننا تخلصنا من تجار الدين في ثورة يونيو"، في إشارة منه إلى استغلال مؤسسات دينية الآن للدين من أجل حشد التأييد السياسي للسلطة المصرية الحالية.

الحمدلله من اهم مكتسبات ثورة يونيو انها خلصتنا من تجار الدين https://t.co/QZJO7Plkn2 — Khateeb (@Ahmaadelkhateeb) June 21, 2020

وتساءل مغرد آخر كيف يقف المصريون وراء قيادة فرطت في أراض مصرية، وشرعت بناء السد في إثيوبيا، وقتلت مئات الأبرياء المصريين، وتعتقل الآلاف، ثم تفرج عن مجرمين وقتلة بعفو رئاسي، كيف للمصريين أن يساندوا هذه القيادة من وجهة نظر دار الإفتاء؟

https://twitter.com/abdlrahimslim/status/1274886244976246785?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالبت إحدى المغردات بأن تلتزم المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء بمهامها الدينية وتبتعد عن التسييس، قائلة إن السلطة الحالية "غير شرعية" من الأساس.

https://twitter.com/bakingsodarabso/status/1274988965205102593?ref_src=twsrc%5Etfw

ولو القيادة خاينة وبتفرط فى ارضنا وميتنا وغازنا وبتعتقل اولادنا وتقتلهم فى الاقسام وفى السجون ودمرت صحتهم وتعليمهم حتى اكل عيشهم اتوقف

مافيش فتوى ليهم يامولانا ولا دار الازياء المصرية للنفاق فقط ؟ https://t.co/3tSVYQgYho — aser (@aser) June 21, 2020

ما انتوا لم تستنكروا الدماء مرة فلا عجب منكم قاتلكم الله

دار الفتة المصرية https://t.co/qPlqcRmrDF — Abdulhamit Hasan (@Abdelha37625820) June 21, 2020