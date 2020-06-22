مصر تتحدى إثيوبيا باستئناف فوري لمفاوضات سد النهضة في حالة واحدة

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، ردا على اتهام إثيوبيا لمصر بـاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للهروب من الحوار والتفاوض.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في البيان إن بلاده انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل (10 سنوات)، مؤكدا استعدادها الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.
ووجه شكري، في البيان ذاته، التحدي لإثيوبيا بـاستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها (أديس أبابا) الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي (لسد النهضة).
المحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي: #إثيوبيا لم تدخل المفاوضات لكي تأخذ الأوامر #مصر #المسائية #سد_النهضة pic.twitter.com/jypA1EZxzc
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2020
وخلال أزمة السد، تبادلت إثيوبيا ومصر مناوشات لفظية حملت تهديدات عسكرية غير مباشرة.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء السد في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/ تموز المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعلى مدار 7 أيام، انتهت الأربعاء الماضي، جرت مفاوضات فنية حول السد، عبر دوائر تلفزيونية، بين الدول الثلاث، غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا بشأن المتسبب بفشل التفاوض.
وأحالت مصر، الجمعة، القضية إلى مجلس الأمن الدولي، عبر تقديم شكوى طلبت فيها من المجلس "التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".