مصر تتحدى إثيوبيا باستئناف فوري لمفاوضات سد النهضة في حالة واحدة

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، ردا على اتهام إثيوبيا لمصر بـاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للهروب من الحوار والتفاوض.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في البيان إن بلاده انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل (10 سنوات)، مؤكدا استعدادها الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.

ووجه شكري، في البيان ذاته، التحدي لإثيوبيا بـاستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها (أديس أبابا) الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي (لسد النهضة).