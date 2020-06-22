البث الحي
سياسة

مركز "بصيرة": 616 ألف مصري مصابون بوباء كورونا

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في مصر هي القاهرة والجيزة والقليوبية
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في مصر هي القاهرة والجيزة والقليوبية
22/6/2020

وتعادل هذه النسبة حوالي 616 ألف مصري. وأجرى مركز بصيرة هذا المسح على عينة من المصريين عن طريق الهاتف، بهدف تقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 12% من المصابين دخلوا مستشفى -أي ما يقدر بحوالي 74 ألف مصاب، وهو عدد مقارب للعدد المعلن من قبل وزارة الصحة المصرية، بينما لجأ 66% للعزل المنزلي، وتابع 39% مع طبيب.

وأرجع المركز انخفاض النسبة التي لجأت للمستشفى إلى أن نسبة كبيرة من الحالات ظهرت عليها أعراض بسيطة، حيث تشير النتائج إلى أن في 43% من الحالات ظهر عليها عرض واحد للمرض، و18% ظهر عليهم عرضين، بينما باقي الحالات ظهر 3 أعراض أو أكثر.

وتشمل تلك الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، وسعال شديد، والقيئ والإسهال، واحتقان في الحلق، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، والإصابة بألم في البطن.

معدل الإصابة من خلال الاستطلاع قد يكون أقل من المعدل الفعلي نتيجة عدم رغبة البعض في ذكر إصابتهم

 

كما أشارت النتائج إلى أن 15% من المصابين تم تشخيص إصابتهم عن طريق إجراء المسحة، و29% تم تشخيصهم من خلال تحليل الدم، و38% أجروا أشعة على الصدر، و23% عرفوا بعد الكشف عند طبيب، وذكر 16% من العينة أنهم اعتمدوا على أنفسهم في التشخيص من خلال الأعراض التي تم الإعلان عنها.

وعند سؤال المصابين عما إذا كان أي من أفراد أسرهم المعيشية قد أصيبوا بالمرض، أجاب 21% بأن فردا واحدا من أسرهم على الأقل قد أصيب، بينما أجاب 56% بأن باقي أفراد أسرهم لم يصابوا، و23% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأوضح المركز أن هذه النتائج تعتمد على ردود المستجيبين، أي أنها تشخيص ذاتي للإصابة بالمرض ولا تعتمد بالضرورة على التشخيص الإكلينيكي ومن ثم فإن النتائج تختلف عن عدد الحالات المسجلة.

وأشار المركز إلى أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها. 

كما أن هذا المعدل قد يكون أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى ومن بينها أنواع أخرى من الأنفلونزا، بحسب المركز.

وسجلت مصر، الأحد، 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي -وحتى الآن- إلى ألفين و193 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)