مركز "بصيرة": 616 ألف مصري مصابون بوباء كورونا

وتعادل هذه النسبة حوالي 616 ألف مصري. وأجرى مركز بصيرة هذا المسح على عينة من المصريين عن طريق الهاتف، بهدف تقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 12% من المصابين دخلوا مستشفى -أي ما يقدر بحوالي 74 ألف مصاب، وهو عدد مقارب للعدد المعلن من قبل وزارة الصحة المصرية، بينما لجأ 66% للعزل المنزلي، وتابع 39% مع طبيب.

وأرجع المركز انخفاض النسبة التي لجأت للمستشفى إلى أن نسبة كبيرة من الحالات ظهرت عليها أعراض بسيطة، حيث تشير النتائج إلى أن في 43% من الحالات ظهر عليها عرض واحد للمرض، و18% ظهر عليهم عرضين، بينما باقي الحالات ظهر 3 أعراض أو أكثر.

وتشمل تلك الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، وسعال شديد، والقيئ والإسهال، واحتقان في الحلق، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، والإصابة بألم في البطن.

معدل الإصابة من خلال الاستطلاع قد يكون أقل من المعدل الفعلي نتيجة عدم رغبة البعض في ذكر إصابتهم

كما أشارت النتائج إلى أن 15% من المصابين تم تشخيص إصابتهم عن طريق إجراء المسحة، و29% تم تشخيصهم من خلال تحليل الدم، و38% أجروا أشعة على الصدر، و23% عرفوا بعد الكشف عند طبيب، وذكر 16% من العينة أنهم اعتمدوا على أنفسهم في التشخيص من خلال الأعراض التي تم الإعلان عنها.

وعند سؤال المصابين عما إذا كان أي من أفراد أسرهم المعيشية قد أصيبوا بالمرض، أجاب 21% بأن فردا واحدا من أسرهم على الأقل قد أصيب، بينما أجاب 56% بأن باقي أفراد أسرهم لم يصابوا، و23% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأوضح المركز أن هذه النتائج تعتمد على ردود المستجيبين، أي أنها تشخيص ذاتي للإصابة بالمرض ولا تعتمد بالضرورة على التشخيص الإكلينيكي ومن ثم فإن النتائج تختلف عن عدد الحالات المسجلة.

وأشار المركز إلى أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها.

كما أن هذا المعدل قد يكون أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى ومن بينها أنواع أخرى من الأنفلونزا، بحسب المركز.

وسجلت مصر، الأحد، 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي -وحتى الآن- إلى ألفين و193 حالة وفاة.