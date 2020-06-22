مجلس الدولة الليبي: نربأ بالجيش المصري عن دخول مغامرة مصيرها كسابقتها باليمن

ووصف المجلس تصريحات السيسي بأنها "تنم عن حقد تجاه ليبيا الجديدة، وتمثل تهديدا لأمنها واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو بالأمم المتحدة والجامعة العربية".

كما وصف المجلس بيان عقيلة صالح بأنه محاولة لإضفاء صبغة شرعية "لا يملكها عقيلة صالح، على التدخل المصري في الشأن الداخلي"، كما اعتبر أن التدخل المصري "موجود بالأساس منذ 6 سنوات بشكل تخريبي فاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير".

وأكد المجلس أن المادة 30 من اتفاق الصخيرات المعتمد من مجلس الأمن تقضي بوجوب سيطرة حكومة الوفاق على كامل الأراضي الليبية.

وأوضح أن "شماعة الأمن القومي المصري التي طالما تم التلويح بها كمبرر لأي تدخل مصري بالشأن الليبي، يكفي لحلها أن تغلق حدود دولتك من ناحيتنا، إلا إذا كان الخطر على أمن نظامكم هو في حرية الليبيين وبناء مؤسساتهم المدنية واستقرار نظامهم الداخلي".

#عملية_بركان_الغضب: بيان المجلس الاعلى للدولة استهجن فيه بيان عقيلة صالح و الذي بارك فيه تصريحات السيسي تجاه ليبيا المادة 30 لاتفاق الصخيرات المعتمد من مجلس الأمن القاضية بوجوب سيطرة حكومة الوفاق على كامل تراب الوطن pic.twitter.com/vcEyUcuGbz — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 22, 2020

وتابع المجلس "نربأ بالجيش المصري أن ينجر للدخول في مغامرة سيكون مصيرها مثل مصير المغامرات السابقة باليمن"، في إشارة لتدخل الجيش المصري في اليمن في ستينيات القرن العشرين.

واعتبر المجلس أن "دعوة السيسي لتجنيد أبناء القبائل الليبية وتسليحهم هي "مزيد من إذكاء الفتن والزج بالليبيين لقتل بعضهم بعضا ".

ووجه المجلس رسالة إلى السيسي قائلا "من انتزع الإرهاب في سرت وصدوا العدوان على طرابلس جاهزون للدفاع عن أرضهم وحدودهم كاملة".

وكان عقيلة صالح أعلن تأييده لتصريحات السيسي، التي أعلن فيها شرعية أي تدخل عسكري مصري في ليبيا، وأن تجاوز سرت والجفرة (من قبل قوات حكومة الوفاق) خط أحمر بالنسبة لمصر.

ورحب صالح بما ورد في كلمة السيسي قائلا إنها "جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي" بحسب قوله.