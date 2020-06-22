ليبيا: السراج يلتقي السفير الأمريكي وقادة عسكريين قرب طرابلس.. ما الأسباب؟

جاء ذلك في اجتماع بمدينة زوارة الساحلية (120 كم غرب العاصمة طرابلس)، جمع كلا من السراج والجنرال تاونسند والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووفد مرافق له، في إطار التشاور وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب بيان لمكتب السراج، وذلك ضمن التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند التقى -مع قيادات عسكرية أمريكية- رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في مدينة زوارة الساحلية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت في بيان لها "التقى السفير الأمريكي وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفين تاونسند بالسراج في مدينة زوارة لبحث الأوضاع الحالية في ليبيا".

وأضاف البيان "في سياق تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا، ركّز الاجتماع على الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع".

وتابع "قدّم الجنرال تاونسند وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد، والأخطار التي يشكلها دعم روسيا لعمليات فاغنر، والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط".

ونقل البيان عن تاونسند قوله "وفّرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الأمن اللازم الذي مكَّن وزارة الخارجية الأمريكية من القيام بهذا التواصل مع رئيس الوزراء السراج".

وقالت حكومة الوفاق الليبية في بيان: "استعرض الاجتماع آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

ويأتي هذا الاجتماع الليبي- الأمريكي في وقت تحارب فيه الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوربية، وتنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقال مكتب السراج إن اللقاء استعرض أحدث المستجدات العسكرية والأمنية في ليبيا والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأفاد بأن اللقاء حضره من الجانب الليبي كل من وزير الداخلية، فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع، صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق ركن محمد الشريف، وآمر (قائد) غرفة العمليات المشتركة اللواء، أسامة الجويلي.

كما حضر، آمر المنطقة العسكرية طرابلس، لواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، لواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت-الجفرة، العميد إبراهيم بيت المال.

وحققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا حفتر، أبرزها تحرير طرابلس (غرب- مقر الحكومة)، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما يتأهب لتحرير مدينة سرت.