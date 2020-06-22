لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الإثنين 22 من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 22 من يونيو/حزيران:

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة.

الإمارات تسجل حالة وفاة واحدة و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 14 إصابة عن حصيلة أمس وتعافي 631 حالة.

الصحة التركية تعلن تسجيل 24 حالة وفاة و1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع 20 إصابة عن اليوم السابق وتعافي 1293 حالة.

الصحة المغربية تعلن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة 57 إصابة عن اليوم السابق وتعافي حالة 82.

الصحة العراقية تعلن تسجيل 67 حالة وفاة و1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 162 إصابة وانخفاض 20 حالة وفاة عن حصيلة أمس.

الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 7 حالات وفاة و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع تسع إصابات عن حصيلة أمس وتعافي 137 حالة.

قطر تسجل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1637 حالة تعاف من المصابين بالفيروس وحالة وفاة خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 69956 وإجمالي الوفيات 99.

3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 4045 وتسجيل 40 وفاة في السعودية خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 105175 وعدد الوفيات 1307.

الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة لترتفع الوفيات إلى 330.

تعافي 530 من المصابين بفيروس كورونا في الكويت خلال 24 ساعة لترتفع حالات الشفاء إلى 31770.

سلطنة عمان تعلن تعافي 856 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشاء إلى 16408 أي نحو 52% من إجمالي الإصابات.

6 وفيات جديدة في سلطنة عمان بسبب كورونا ترفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 137.

سلطنة عمان تسجل 1605 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

روسيا تسجل 95 وفاة و7600 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

السلطات الصحية اليمنية: تسجيل حالة وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الولايات المتحدة تسجل 18120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى مليونين و374 ألفا و777 حالة.

الولايات المتحدة تسجل 248 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع أعداد الوفيات إلى 122 ألفا و495 حالة.

البرازيل تسجل 3359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى مليون و90 ألفا و349 حالة.

الهند تسجل 13540 حالة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى 440 ألفا و450 حالة.

الهند تسجل 312 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع أعداد الوفيات إلى 14015 حالة.

بريطانيا تسجل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى 305289.

بريطانيا تسجل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع أعداد الوفيات إلى 42647 حالة وفاة.

إيران تسجل 2573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى 207525 حالة.

ألمانيا تسجل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى 191912 حالة إصابة.

ألمانيا تسجل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع أعداد الوفيات إلى 9742.

ترمب يتوقع ارتفاع الوفيات

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن تتخطى حصيلة وفيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة 150 ألفا، بعدما بلغت الإثنين أكثر من 122 ألف وفاة.

وقال ترمب في مقابلة مع موقع "سبكتروم نيوز" الإخباري إن الحصيلة الحالية هي "على الأرجح 115 (ألفا) لكنها قد تتخطى هذا الرقم بقليل وصولا إلى 150 (ألفا) أو أكثر، لكننا كنا لنفقد ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص" لو لم تتخذ الإدارة تدابير لإبطاء تفشي الوباء في البلاد.

وكان ترمب يشير إلى نموذج أعدته "إمبيريال كولدج أوف لندن" توقّع في أوساط مارس/آذار بلوغ حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 2.2 مليون حالة إن لم تتخذ أي تدابير.

الحج بأعداد محدودة

قرّرت السعودية الإثنين تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جدا" من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها فقط بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم.

والحج الذي سيبدأ في الأيام الأخيرة من يوليو/تموز المقبل، هو أحد أركان الاسلام ، لكنه يشكّل بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى لأن ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مكة المكرّمة لأداء المناسك.

الصحة العالمية تحذر

حذّرت منظّمة الصحة العالمية الاثنين من أنّ فيروس كورونا المستجد "لا يزال يتسارع" حول العالم، مما يؤكد وجوب عدم الانخداع بالأنباء السارة المتعلقة بوباء كوفيد-19 في بعض الدول.

وفي حين تشهد عدة دول بينها فرنسا، تفاؤلاً حذراً ورفعاً تدريجياً للعزل، اغتنم المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس فرصة مشاركته في منتدى عبر الفيديو لتوجيه تحذير جديد.

وقال "استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الابلاغ عن المليون حالة الأخيرة في ثمانية أيام فقط". وأشار إلى أن ذلك يُثبت أن الوباء "لا يزال يتسارع" في العالم.

وأضاف "نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود مقبلة".