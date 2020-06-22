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سياسة

قرار جديد من السعودية بشأن إقامة موسم الحج.. إليك التفاصيل

22/6/2020

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها "تقرر إقامة حج هذا العام (…) بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

واتخذت السعودية في شهر مارس/آذار عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتا، وإيقاف الرحلات الدولية وإلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة.

وقالت وزارة الحج في بيان لها إن السلطات عملت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، وذلك بتعليق قدوم المعتمرين دعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 1307 وفاة، والإصابات إلى 161005 فيما بلغ إجمالي المتعافين 105175 شخصا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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