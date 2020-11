قتيلان و12 جريحا في إطلاق نار ودهس بشارلوت الأمريكية (فيديو)

وصرح نائب رئيس شرطة مدينة شارلوت "جوني جينينغز" للصحفيين، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، بأن إطلاق النار وقع حوالي منتصف الليل في "حفلة عفوية" في إطار الاحتفالات بيوم "جونتينث"، والمعروف أيضا باسم "يوم التحرر".

حيث يحُتفل في الولايات المتحدة يوم التاسع عشر من حزيران/ يونيو من كل عام إحياءً لذكرى تحرر الأمريكيين الأفارقة من العبودية قبل 155 عامًا.

وفي فيديو نشره أحد الأشخاص للواقعة على مواقع التواصل سُمع إطلاق نار كثيف، خلال مطاردة الشرطة للكثير من الموجودين بالمكان، وفرار بعضهم بالسيارات.

وقال جينينغز إن الشرطة تلقت مكالمة بشأن إصابة أحد المشاة، ثم ذهبت للمكان حيث وجدت مئات الأشخاص في الشوارع، ومع وصول خدمات الطوارئ، أُطلقت عدة طلقات، مما أدى إلى تشتيت الحشد.

وأضاف أن هناك أدلة على وجود العديد من مطلقي الرصاص، ولكن لم يكن هناك أحد محتجزا حتى صباح الإثنين.

A very hectic scene on Beatties Ford Rd near Catherine Simmons. There are over 20 CMPD vehicles on scene and multiple medic and fire units are also here.@WBTV_News pic.twitter.com/U49gD4BTPH

