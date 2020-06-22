سوريون يتعرفون على مصير ذويهم المعتقلين بين صور "قيصر" المسربة

كثير من السوريين تعرفوا على ذويهم بين صور الضحايا، ومنهم الذين لايزالون معلقين على أمل بأن ذويهم لازالوا على قيد الحياة حتى الآن بعد مرور أعوام على وجودهم في سجون قوات النظام السوري

وأثارت الصور ردود فعل واسعة. فالعديد من الأهالي رأوا صور أقاربهم من ضمن الصور التي سربها قيصر عن ضحايا النظام السوري.

تتوالي صور الاف شهداء التعذيب من محارق الأسد ، حسن خالد أبو كف مواليد اللاذقية 1987.اعتقلته عصابات الأسد من مشروع الصليبة 2012 , تعرفت الام الثكلى على صورة وحيدها ذات الرقم 652332 المسربة مع قيصر ، وحفظتها عصابات بشار تحت الرقم 3362/2015 . pic.twitter.com/6OAD2yrkfR — موسى العمر (@MousaAlomar) June 21, 2020

وكتبت الشابة فاطمة عبر تويتر "شفت صورة زوجي الله يرحمو بكل صورة من صور قيصر وأنا عم شوفهم… الله ينتقم من كل واحد عذب فيهم ويشل كل إيد عذبت فيه".

شفت صورة زوجي الله يرحمو بكل صورة من صور #قيصر وأنا عم شوفهم…💔😔

الله ينتقم من كل واحد عذب فيهم ويشل كل إيد عذبت فيهم🤲🏻

الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء يارب🤲🏻 — Fatima #FSG (@fafo_lattakia) June 20, 2020

بينما كتب الشاب محمد مشارقجي عبر فيسبوك مرفقا لصورة من ضحايا النظام السوري "الحمدلله دائماً وأبداً وبعد 8 سنوات من انتظار خبر مفرح عن اخي أحمد، اليوم ولله الحمد عرفنا بأنه بين يدّي عليم رحيم. الشهيد بإذن الله أحمد عبد الهادي عجم.

وكتب أحمد أبو لؤي "اعتقل منذ عدة أعوام. اليوم نرى صورته ضمن تسريبات ملف قيصر. ابن عمي عبيدة رغدان عبارة شهيدا بإذن الله تحت التعذيب. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتجدد الحديث عن صور القتلى في أقبية نظام بشار الأسد بمناسبة بدء سريان قانون "قيصر" الأربعاء الماضي بعدما أقره الكونغرس الأمريكي، ويفرض القانون عقوبات على النظام السوري بسبب جرائم في حق السوريين.

وقد اعتمدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا على عشرات آلاف الصور للمعتقلين والقتلى داخل معتقلات نظام الأسد التي سربها "قيصر" لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام.

صورة ابن عمتي محمد جنيد العبود من حلب السفيرة وجدتها امس من بين صور قيصر pic.twitter.com/u136klFbKc — Mhmod trka (@MhmodTrka) June 21, 2020

وتظهر الصور المسربة لجثث القتلى داخل مقار الأجهزة الأمنية السورية، آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح وتكسير العظام والأمراض المختلفة، ومن بينها الجرب فضلا عن الغرغرينا والخنق.

ومن بين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عاما. ووصل عدد الصور المهربة إلى 55 ألف صورة، بمعدل أربع صور تحديدا لكل جثة.

اعذروني انا مشغول بالبحث عن اقاربي واحبائي واصدقائي

في #صور_قيصر

حتى الأن وجدت صورة خالي رحمة الله عليه

والشهادة لله عمره كان ٦٣سنة حين اعتقل فجرا وهو ذاهب لصلاة الفجر

اتا مصدوم وحزين هل فعلا هناك بشر وهل هناك امم متحدة ومجلس امن وجامعة عربية ومنظمات انسانية

مازالت تعتاش بجثثنا pic.twitter.com/RReNzlgCiz — أ./ محمد النعيمي (@ALLWTN) June 20, 2020

عائلة ابو كف من العائلات السنية المعروفة في اللاذقية .

اعتقل النظام الطائفي أحد ابناءهم الشباب و يدعى حسن . هكذا باتت صورة حسن تقبله الله بعد أن تم التعرف عليه من خلال صور قيصر#أهلا_بالقيصر#المعتقلين pic.twitter.com/KxYyS08dOi — ZIYAD SHIKHANI (@Zshikhani) June 21, 2020