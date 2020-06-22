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سياسة|سوريا

سوريون يتعرفون على مصير ذويهم المعتقلين بين صور "قيصر" المسربة

صور عدد من المعتقلين الذين قضوا نتيجة التعذيب في سجون قوات النظام السوري
صور عدد من المعتقلين الذين قضوا نتيجة التعذيب في سجون قوات النظام السوري
22/6/2020

كثير من السوريين تعرفوا على ذويهم بين صور الضحايا، ومنهم الذين لايزالون معلقين على أمل بأن ذويهم لازالوا على قيد الحياة حتى الآن بعد مرور أعوام على وجودهم في سجون قوات النظام السوري

وأثارت الصور ردود فعل واسعة. فالعديد من الأهالي رأوا صور أقاربهم من ضمن الصور التي سربها قيصر عن ضحايا النظام السوري.

وكتبت الشابة فاطمة عبر تويتر "شفت صورة زوجي الله يرحمو بكل صورة من صور قيصر وأنا عم شوفهم… الله ينتقم من كل واحد عذب فيهم ويشل كل إيد عذبت فيه".

بينما كتب الشاب محمد مشارقجي عبر فيسبوك مرفقا لصورة من ضحايا النظام السوري "الحمدلله دائماً وأبداً وبعد 8 سنوات من انتظار خبر مفرح عن اخي أحمد، اليوم ولله الحمد عرفنا بأنه بين يدّي عليم رحيم. الشهيد بإذن الله أحمد عبد الهادي عجم.

وكتب أحمد أبو لؤي "اعتقل منذ عدة أعوام. اليوم نرى صورته ضمن تسريبات ملف قيصر. ابن عمي عبيدة رغدان عبارة شهيدا بإذن الله تحت التعذيب. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتجدد الحديث عن صور القتلى في أقبية نظام بشار الأسد بمناسبة بدء سريان قانون "قيصر" الأربعاء الماضي بعدما أقره الكونغرس الأمريكي، ويفرض القانون عقوبات على النظام السوري بسبب جرائم في حق السوريين.

وقد اعتمدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا على عشرات آلاف الصور للمعتقلين والقتلى داخل معتقلات نظام الأسد التي سربها "قيصر" لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام.

وتظهر الصور المسربة لجثث القتلى داخل مقار الأجهزة الأمنية السورية، آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح وتكسير العظام والأمراض المختلفة، ومن بينها الجرب فضلا عن الغرغرينا والخنق.

ومن بين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عاما. ووصل عدد الصور المهربة إلى 55 ألف صورة، بمعدل أربع صور تحديدا لكل جثة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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