سحل أسرة الناشط المصري علاء عبدالفتاح أمام سجن طرة (فيديو)

حيث دأبت الدكتورة ليلى سويف على التواجد بالساعات الطوال أمام مجمع سجن طرة، في ظل منع الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر بدعوى حمايتهم من فيروس كورونا، في محاولة منها للاطمئنان على نجلها المعتقل عبر رسالة وإدخال مستلزمات طبية له.

وتقول منى إن الأسرة موجودة منذ أمس أمام مجمع السجون، واليوم قررت المغادرة للمنزل للاستراحة قليلا على أن تعود في وقت لاحق، لكنها فوجئت قبل المغادرة بهجوم بعض السيدات البلطجيات عليها أمام مرأى ومسمع الضباط والعساكر الموجودين أمام السجن.

وتحكي منى الموقف في تغريدة لها قائلة إن هؤلاء السيدات سرقن أموالهن، وبطاقاتهن الشخصية، وهواتفهن، وتعرضن لهن بالضرب والسحل وشد الشعر، وحاولن اقتحام سيارتهن أيضا.

وعندما فر هؤلاء البلطجيات بما سرقن وبعد اعتدائهن بالضرب على الأسرة، رجعن مرة أخرى بعصي، وطاردنهن، وحاولن الاعتداء عليهن مرة أخرى، بحسب منى سيف.

في مرحلة ما ماما وسناء حاولوا يتحاموا عند البوابة فزقوهم ناحية الستات وقالوا للستات "خدوهم برة" اعتقد ان اللي حصل رد شافي ووافي عن ليه احنا قلقانين جدا جدا على صحة علاء وانقطاع اخباره! Alaa Abd El Fattah​​ Laila Soueif​​ Sanaa Seif — Mona Seif (@Monasosh) June 22, 2020

واكتفت القوات الموجودة أمام السجن بالتفرج على الموقف، ولم تقم بحماية النساء المعتدى عليهن بالضرب والسحل، بل وفي وقت من الأوقات قاموا بدفع الدكتورة ليلي وبناتها تجاه الشارع والبلطجيات، وقالوا للبلطجيات "خذوهم برا (إلى الخارج)".

بعتولنا ستات ضربونا وسحلونا وسرقونا على باب السجن pic.twitter.com/CIr7NOYTmR — Mona Seif (@Monasosh) June 22, 2020

كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا ما حدث لأسرة علاء عبدالفتاح واعتبروا واقعة الاعتداء عليهم دليلا إضافيا على إجرام الداخلية المصرية، إذ استعانوا ببلطجيات للتعامل مع سيدات لا حول لهن ولا قوة، ولا يردن سوى الاطمئنان على ابنهم بالسجن.

عودة لأيام مبارك، بلطجية لضرب د. منى وسناء ومنى سيف امام السجن لانهم بيطالبوا يشوفوا ابنهم اللي ما يعرفوش عنه حاجة

كل الدول حتى المعروفة بسجلها الأسود في حقوق الإنسان افرجت عن المساجين الا في #مصر

النظام اخد قرار بتصفيتنا برا وجوا السجون

لو مش مصدقين شوفوا الفيدوي اللي جاي — باطل (@batelsegnmasr) June 22, 2020

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في 29 من سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد.

https://twitter.com/JfjvcXVJR24zSoz/status/1274967636573634561?ref_src=twsrc%5Etfw

ووقت اعتقاله كان علاء ينفّذ عقوبة المراقبة اليومية في قسم الشرطة، حيث سبق أن قضى خمس سنوات في السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى".

وليه كل الاهالى اللى فى نفس الظروف وأولادهم محبوسين متعرضين للوباء موقفوش مع د. ليلى سويف وبناتها ليه بنتخلى عن بعض..

ليه مش كل راجل فى مصر كان معاهم فى الوقت ده.. كلنا فى الهوى سوى كلنا محابيس#ليلي_سويف#منى_سيف #سناء_سيف — Samsara (@Samsara410) June 22, 2020

وينتمي علاء لعائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد، فوالده الراحل سيف الإسلام أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدته الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتاه منى وسناء من أبرز الناشطات بالبلاد.

وليه كل الاهالى اللى فى نفس الظروف وأولادهم محبوسين متعرضين للوباء موقفوش مع د. ليلى سويف وبناتها ليه بنتخلى عن بعض..

ليه مش كل راجل فى مصر كان معاهم فى الوقت ده.. كلنا فى الهوى سوى كلنا محابيس#ليلي_سويف#منى_سيف #سناء_سيف — Samsara (@Samsara410) June 22, 2020

اختفاء صلاح سلطان

في سياق متصل، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، الداعية الإسلامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن والده اختفى من داخل سجن وادي النطرون شمالي مصر منذ 15 يونيو/حزيران الجاري.

كل #عيد_الأب وانت بخير يا بابا امبارح قدمنا شكوى للمجلس القومي للحقوق الانسان عن اختفاء بابا من سجن وادي النطرون صباح يوم الاتنين١٥/٦ بابا اتحقق معاه في السجن الليلة الي قبليها عني وعن نشاطي فين بابا ياحكومة؟! أنا بحمل الدولة المسئولية القانونية عن صحة وسلامة بابا#FreeSoltans pic.twitter.com/et09n83O6b — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) June 21, 2020

وقال محمد في تغريدة له، "امبارح قدمنا شكوى للمجلس القومي للحقوق الانسان عن اختفاء بابا من سجن وادي النطرون صباح يوم الإتنين 15/6، بابا اتحقق معاه في السجن الليلة اللي قبليها عني وعن نشاطي".

الجدير بالذكر أن محمد قام برفع قضية دولية بحق رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي وآخرين بتهمة تعذيبه، مطلع الشهر الجاري.

وفاة معتقل

كما وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية – والمهتمة بشؤون المعتقلين-،أن المعتقل "ياسر سلامة محمد أبو العلا" توفي، أمس الأحد، في مكان احتجازه بسجن طنطا العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، ويعد ياسر ثاني حالة وفاة تم تسجيلها أمس الأحد بين المعتقلين.

مصر: وفاة ثاني معتقل اليوم نتيجة إصابته بأعراض فيروس #كورونا. وثقت ⁧#نحن_نسجل⁩ وفاة المعتقل "ياسر سلامة محمد أبو العلا" المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 9365 لسنة 2019 إداري مركز زفتى، والمحتجز في سجن ⁧#طنطا_العمومي⁩، وهذا بعد إصابته بأعراض فيروس ⁧#كورونا⁩. pic.twitter.com/c5IoDs1Jb4 — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 21, 2020

حيث سجلت نفس المنظمة أمس أيضا وفاة المعتقل "حمدي عبدالعال ريان"، 60 عامًا، ظهر أمس الأحد 21 يونيو/ حزيران 2020، بمستشفى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وكان قد تم نقله من سجن معسكر قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان، بعد إهمال طبي متعمد أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

مصر: وثقت #نحن_نسجل وفاة المعتقل "حمدي عبدالعال ريان" 60 عامًا، ظهر اليوم “21 يونيو 2020” بمستشفى "العاشر من رمضان". وكان قد تم نقله من سجن معسكر قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان، بعد إهمال طبي متعمد أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد ظهور أعراض فيروس #كورونا عليه. pic.twitter.com/kVlObdK9p5 — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 21, 2020

ولا تزال السلطات المصرية مستمرة في تعنتها وممارساتها القمعية تجاه الكثير من المعتقلين السياسيين وذويهم منذ سنوات عدة، وفق الكثير من المراقبين للشأن المصري.

ورغم المناشدات بإطلاق سراح المعتقلين في ظل وباء كورونا على غرار ما فعلت دول أخرى، يستمر الأمن المصري في إضافة معتقلين جدد للسجون المكتظة من الأصل، ويمارس الاعتقال التعسفي بحق الكثير من المصريين منهم الصحفيون والأطباء والمعلمون والعمال.

اقرأ أيضًا:

ممنوع الاقتراب.. معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي المعتقلين بمصر