دراسة تحذر: الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تنخفض سريعا

وأفادت الدراسة بأن مستويات الأجسام المضادة لدى المتعافين من كوفيد-19 الناجم عن الفيروس انخفضت بحدة خلال ما بين شهرين وثلاثة أشهر من الإصابة سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لم تظهر.

وتسلط الدراسة المنشورة في دورية (نيتشر مديسن) يوم 18 من يونيو/حزيران الضوء على مخاطر استخدام ما يطلق عليه اسم "جوازات المناعة" من كوفيد-19 وتدعم اتباع توصيات الصحة العامة مثل التباعد الاجتماعي وعزل الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وتبحث سلطات الصحة في بعض الدول مثل ألمانيا البعد الأخلاقي وإمكانية السماح لمن تأتي نتائج فحوص الأجسام المضادة لديهم إيجابية بالتحرك بحرية أكبر من غيرهم.

ووجدت الدراسة التي شملت 37 مريضا ظهرت عليهم أعراض و37 مريضا لم تظهر عليهم أعراض أن مستويات الأجسام المضادة انخفضت بشدة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر لدى أكثر من 90 في المئة ممن جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية لنوع أساسي من الأجسام المضادة يفرزه الجسم بعد الإصابة ويعرف باسم (آي.جي.جي).

وبلغ متوسط نسبة الانخفاض أكثر من 70 في المئة للمرضى سواء بأعراض أو من دون.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية طب جامعة تشونغتشينغ وهي أحد فروع المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى.

وقال جين دونغ-يان وهو أستاذ علوم الفيروسات بجامعة هونغ كونغ ولم يشارك في الدراسة إن هذه الدراسة لا تنفي احتمال أن توفر أجزاء أخرى من جهاز المناعة الحماية.

وأضاف أن بعض الخلايا تحفظ كيفية التعامل مع الفيروس عندما يصيبها أول مرة ويمكنها شحذ أساليب حماية فعالة إذا ما تعرضت لإصابة ثانية. وما زال العلماء يحققون فيما إذا كانت هذه الآلية تعمل مع فيروس كورونا المستجد.

بؤرة جديدة

سجلت الصين الإثنين 18 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا منها تسع حالات في العاصمة بيجين التي اكتشف فيها مؤخرا بؤرة جديدة للفيروس، ما دفع السلطات إلى إغلاق بعض أحيائها ومنعت محافظات صينية السفر إلى العاصمة.

وكانت الصين سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها 22 حالة في بيجين. وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

وجرى تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض من دون ظهور أعراض، مقارنة بست حالات قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس من دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.