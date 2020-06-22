خطر محدق بحياة معارض سعودي في كندا.. ما القصة؟ (فيديو)

وقال عبد العزيز (29 عاما) الذي يعيش في كندا، في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية: "السلطات الكندية تلقت بعض المعلومات بشأن وضعي وإنه يمكن أن أكون هدفا محتملا (للسعودية)".

محاولة اغتيالي أو اختطافي؟ https://t.co/te0xoWxwrp — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) June 21, 2020

وأضاف أن "محمد بن سلمان وجماعته أو فريقه يريدون إيذائي. يريدون فعل شيء، لكن لا أعرف ما هو، ربما يكون اغتيالي أو خطفي".

ولفت عبد العزيز إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استدعاؤه بشكل مباشر من قبل الشرطة الكندية الملكية.

وقال: "سألوني ما رأيك بالأمر"، فأجبتهم ضاحكا بأني سعيد لأنني أشعر بأنني أقوم بشيء ما. أنتم تعرفون أنه حينما لا تفعلون شيئا يزعج محمد بن سلمان، يعني أنك لا تعمل بشكل جيد".

وأكد عبد العزيز اعتقاده بأن مثل تلك التهديدات تأتي من المملكة كوسيلة لخنق المعارضين، مؤكدا عزمه مواصلة تحدي الحكومة السعودية.

وأكد علاء محاجنة محامي عبد العزيز، للغارديان، الرواية التي ذكرها الأخير.

محاجنة قال: في اتصالاته (لعبد العزيز) السابقة مع الحكومة الكندية، كان يتم إخباره دوما عن تهديدات ومخاطر عامة تجاهه، لكن هذه المرة الأمر مختلف، فالتحذير من تهديدات خطيرة ضد حياته كانت مختلفة هذه المرة. لقد كانت رسمية ونصحوه باتخاذ الاحتياطات. شعرت بأنها أكثر واقعة وأكثر مصداقية".

وفي 2018، أبلغ باحثون في "سيتيزن لاب" بجامعة تورونتو الكندية، يتعقبون استخدام برامج التجسس، بأنهم يعتقدون أن هاتف عبد العزيز قد تم اختراقه من قبل شبكة مرتبطة بالسعودية، بحسب الغارديان.

وأضافت الصحيفة أنه في وقت الاختراق كان عبد العزيز على تواصل منتظم مع الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتتابع الصحيفة أنه "بعد عملية الاختراق المذكورة تم اعتقال العديد من أفراد عائلة عبد العزيز وأصدقائه في السعودية".