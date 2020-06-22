بعد اشتباكات قرب الحدود.. السودان يعلن تصديه لهجوم إثيوبي

وقال حاكم الولاية الحدودية مع إثيوبيا في تصريح للأناضول "قواتنا تصدت بنجاح لهجوم من قوات إثيوبية عصر الأحد شرقي البلاد".

وأشار عبد القيوم، إلى "عدم وقوع خسائر في الجيش السوداني عدا إصابة طفيفة لجندي واحد"، دون الإشارة لخسائر الجانب الآخر.

وأكد على "جاهزية القوات السودانية لمجابهة أي تهديد".

وكان مصدر مطلع في الجيش السوداني أفاد للجزيرة بأن قوات من الجيش الإثيوبي وما وصفها بـ"مليشيات إثيوبية" هاجمت معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني في منطقة القلابات الشرقية بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.

وقال المصدر إن الجيش السوداني رد على الهجوم الإثيوبي، مشيرا إلى وقوع إصابة واحدة في صفوف الجنود السودانيين.

كما أكد مصدر حكومي في ولاية القضارف لمراسل الجزيرة أن الاشتباك استخدمت فيه المدافع الثقيلة والرشاشات واستمر لنحو ساعتين.

الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي (يمين) ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم فقط من زيارة استمرت يومين قام بها محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى إثيوبيا، وبحث فيها مع المسؤولين في أديس أبابا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضيتا الحدود وسد النهضة، وفق مصادر إعلامية سودانية.

وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، إن الحدود لن تكون سببا في تأزم العلاقات مع السودان.‎

يذكر أن المنطقة كانت قد شهدت اشتباكات مماثلة قبل أقل من شهر وأوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، إلى جانب مقتل 5 مواطنين سودانيين -بينهم 3 أطفال- في قرية بركة نورين السودانية.

وتتهم حكومة ولاية القضارف إثيوبيا بأن لها أطماعا ممنهجة في الأراضي السودانية، وتقول إنها تسيطر على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع داخل الأراضي السودانية.

وقد أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية على إثر تلك الاشتباكات عن أسفها بشأن حادث "توغل مليشيات إثيوبية" في الأراضي السودانية، داعية إلى تجنب أي توتر إضافي والتحقيق في الحادث بشكل مشترك، فيما استدعت الخرطوم القائم بالأعمال الإثيوبي وأبلغته احتجاجها على الحادث.