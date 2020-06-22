المتحدث باسم حفتر: قوات الوفاق تريد الوصول للأهرامات (فيديو)

ونقلت قنوات إعلامية مؤتمرا صحفيا للمسماري قال فيه إن المجموعات التابعة لحكومة (فائز) السراج: يقولون نحن نحترم أمن مصر كيف تحترمون أمن مصر؟ وأنتم ترسلون لها رسائل يومية جايينك (سوف نأتي) يا سيناء (أقصى شمال شرق مصر) جايينك يا أهرامات وهنكتب اسمنا على الأهرامات.

شاهد | المتحدث باسم مليشيات حفتر الإرهابية أحمد المسماري يقول إنهم اكتشفوا أن الهدف الرئيس لقوات البركان هو السيطرة على الإهرامات في #مصر#البركان_ينتصر#ليبيا_تنتصر#طرابلس_تنتصر#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/O7CLLcrGgX — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 21, 2020

وواصل حديثه قائلا: هذا أمر صعب. وأضاف "الرسائل وصلت لمصر أن هذه الجموع الإرهابية التكفيرية المتطرفة (في إشارة لقوات الحكومة الليبية) التي تتواجد في مدينتي مصراتة وطرابلس تريد الوصول إلى الأهرامات وإلى سيناء وإلى القاهرة".

وتناقل مدونون على موقع تويتر بعد تصريح المسماري المثير للجدل، صورة لأحد أهرامات الجيزة الشهيرة مكتوب عليها عبر برنامج لتحرير الصور بركان الغضب وأسماء مدن ليبية وضجت التعليقات بالسخرية من كلام المتحدث باسم قوات حفتر.

#عاجل -المسماري يقول ان الجموع الارهابيه في مصراته وطرابلس يهدفون للوصول الى #الأهرامات -يبدوا أن قوات الوفاق قررت شن الحرب على فرعون واتباعه😃😃😃 pic.twitter.com/F7yQLkPJi5 — شاهين قطر 🇶🇦 (@shahin_qatar00) June 21, 2020

وتعد مصر داعما رئيسيا لقوات حفتر وحاولت خلال الأسابيع الماضية إيجاد مخرج لهزائمه التي مني بها خاصة في محيط طرابلس وترهونة وغربي ليبيا على يد قوات الحكومة الليبية.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة وتطرد من محيطها، وتبدأ دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المسماري التكتيكي بتاع العبيط #حفتر بيقول ان الوفاق طمعان في الاهرامات وسينا،ومش بعيد بكره يخبرنا الوفاق مخبي #سد_النهضة_الإثيوبي في ليبيا فين؟

ويظهر انهم خريجي كليه واحده اللي في الخانكة .!#ليبيا_أكبر_من_السيسي #ليبيا_تنتصر #ضيع_النيل_وهيضيع_الجيش pic.twitter.com/gEERFMSklg — ⚡آبّوُحبّيـﮯبّهِہ‏‏⚡ (@HA0SM) June 21, 2020