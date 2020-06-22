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سياسة

المتحدث باسم حفتر: قوات الوفاق تريد الوصول للأهرامات (فيديو)

أحمد المسماري الناطق باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
أحمد المسماري الناطق باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
22/6/2020

ونقلت قنوات إعلامية مؤتمرا صحفيا للمسماري قال فيه إن المجموعات التابعة لحكومة (فائز) السراج: يقولون نحن نحترم أمن مصر كيف تحترمون أمن مصر؟ وأنتم ترسلون لها رسائل يومية جايينك (سوف نأتي) يا سيناء (أقصى شمال شرق مصر) جايينك يا أهرامات وهنكتب اسمنا على الأهرامات.

وواصل حديثه قائلا: هذا أمر صعب. وأضاف "الرسائل وصلت لمصر أن هذه الجموع الإرهابية التكفيرية المتطرفة (في إشارة لقوات الحكومة الليبية) التي تتواجد في مدينتي مصراتة وطرابلس تريد الوصول إلى الأهرامات وإلى سيناء وإلى القاهرة".

وتناقل مدونون على موقع تويتر بعد تصريح المسماري المثير للجدل، صورة لأحد أهرامات الجيزة الشهيرة مكتوب عليها عبر برنامج لتحرير الصور بركان الغضب وأسماء مدن ليبية وضجت التعليقات بالسخرية من كلام المتحدث باسم قوات حفتر.

وتعد مصر داعما رئيسيا لقوات حفتر وحاولت خلال الأسابيع الماضية إيجاد مخرج لهزائمه التي مني بها خاصة في محيط طرابلس وترهونة وغربي ليبيا على يد قوات الحكومة الليبية.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة وتطرد من محيطها، وتبدأ دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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