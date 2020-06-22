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سياسة

إثيوبيا تعلن اكتمال إنشاء 74 في المئة من سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي في مراحله النهائية
سد النهضة الإثيوبي في مراحله النهائية
22/6/2020

وقال المهندس كيفلو هورو مدير مشروع سد النهضة في تصريح لوكالة الإعلام الإثيوبية، إن عمليات البناء تسير بشكل أسرع من المتوقع.

وأوضح أنهم سيرفعون السد من 525 متراً إلى 560 متراً في مرحلة أولى، لتبلغ سعته التخزينية 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن ارتفاعه سيصل العام القادم إلى 590 مترا ليستوعب 16.5 مليار.

كما أشار المهندس هورو إلى أن ملء السد سيبدأ هذا العام كما هو مخطط له.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد "النهضة" في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/ تموز المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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