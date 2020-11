وسط خلافات بشأن سد النهضة: "أبي أحمد" يناقش مع الجيش استراتيجية الدفاع

وغرد "أبي أحمد" عبر "تويتر"، الأحد، بقوله: "أجريت مع الضباط العامين في قوات الدفاع الوطني، مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات".

ولم ينشر "أبي أحمد" ولا الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء معلومات أكثر عن الاجتماع.

Together with general officers of the National Defense Force, we held fruitful discussions on the new defense strategy and institution building activities. pic.twitter.com/Lse34Og7Oo

