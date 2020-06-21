مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا

وقال مغردون إن موقف مصر مبني على أهمية المواجهة، إذ اعتبر بعضهم أن التدخل التركي في ليبيا، على حد وصفهم، هو ما أجبر مصر على التلويح بالتدخل العسكري.

الناس عمالة تتكلم عن حرب وشيكة وفرحانين..

يارب ما تحصل اي حرب بينا وبين اي جهة سواء في ليبيا أو أثيوبيا كفاية علينا سيناء..

يارب احفظ جيشنا وشعبنا دون إراقة الدماء..ولكن

إذا وجبت الحرب كلنا خلف قيادتنا وجيشنا لحفظ امن مصر وأهلها..

يارب نوصل لحلول سلمية ونبعد عن خيار الحرب يارب. — Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) June 20, 2020

بالنسبة للسيسي فإن معركته مع الإسلام السياسي أهم بكثير من معركة الدفاع عن شريان الحياة في مصر وهو مياه النيل. وهذا ما يفسر تشنجّه وتوتره فيما يخص ليبيا، بينما يبدو تائها متردداً متخبطاً فيما يخص إثيوبيا.#مصر#ليبيا#سد_النهضة — Dr.Khalil al-ِِAnani د. خليل العناني (@Khalilalanani) June 20, 2020

السيسي يتغاض عن أمنه القومي في المياه ( سد النهضة)، ويهدد بالتدخل العسكري في ليبيا. لن يطلق السيسي رصاصة واحدة على إثيوبيا . ستملأ إثيوبيا السد ، وكل ذالك يدخل لما جاء من أجله ، وهو إضعاف مصر وإخضاعها حتى لا تقم لها قائمة لسنوات طويلة قادمة. https://t.co/77tMo7vnjm — 🇩🇿Fares🔎 (@DNA_Molecule) June 21, 2020

وقال مدونون إن تغليب الحل العسكري في ليبيا هو ما يشبه "الحرب بالوكالة"، وسيكلف مصر ماديًا، وستكون "نهايتها كنهاية السعودية في اليمن".

واضح تماما انه تم توريط السيسي بارسال الجيش المصري الى ليبيا مقابل "الرز" الخليجي بينما تسرق اثيوبيا حصة مصر من مياه النيل! — بسام جعارة (@BassamJaara) June 20, 2020

#معركة_الوعى#عاجل

السيسى يفتعل ازمة وحرب مع ليبيا ويهرب من مواجهة اثيوبيا في اخطر شهر في تاريخ مصر حيث سيتم ملىء سد اثيوبيا فيه ووضع مصر تحت خطرى الجفاف او الغرق

والله لو نتنياهو ال بيحكم مصر ما هيعمل كده..افهموا يا قادةجيش مصر حد مخلص فيكم يتحرك للتخلص من هذا الخائن وانقاذ مصر pic.twitter.com/rHjeuCdupx — د. ابراهيم الديب (@DrIbrahimAldeeb) June 20, 2020

#السيسي الذي اذلته اثيوبيا يبحث عن كرامته المفقودة والمبعثرة في #ليبيا…

السيسي الذي فشل ضد مسلحين بالمئات في #سيناء يهدد ملايين الليبيين…

السيسي الذي فرط وسلم غاز مصر للإسرائيليين يطمع في نفط ليبيا وثرواتها…

سيفشل ويهزم ويذل هو ومن يدعمه وستكون الصحراء مقبرة له ولمن معه — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 20, 2020

#مصر تواجه ازمة مياه قد تكون خانقة مع اثيوبيا في قضية بناء #سدالنهضة وهناك من يريد توريط مصر في #ليبيا لمصالحه الخاصة !!!

اللهم احفظ مصر وشعبها من كل مكروه — علي العجيل (@alialajeel) June 21, 2020

يحتار العاقل من تصريح السيسي بجهوزية جيش #مصر للتدخل في #ليبيا !

أليس من الأولى أن يواجه جيشه التهديد الأثيوبي الخطير لحصة مصر في نهر النيل الذي يعتبر شريان الحياة ؟!

التخبط والتبعية والانقياد لمصالح دول أخرى وليس مصلحة الشعب المصري هو سمة هذه الحكومة الانقلابية ! — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) June 20, 2020

الدول الراعية للإرهاب ومشاريع الانقلاب ( السعودية والإمارات) تعلنان تأييدهما لتعدي السيسي على السيادة الليبية وتهديده الشعب الليبي بالحرب.. لن يرتاح العرب الا بتحرير مكة من زمرة ال سعود.#ليبيا_تنتصر — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) June 20, 2020

#اثيوبيا تهدد #مصر بصورة مباشرة ، وتؤكد المضي في ملء #سد_النهضة بالمواعيد المحددة ، دون الإلتفات إلى " ثرثرة " المسؤولين المصريين ..

ثم يخرج #السيسي ليتحدث عن التدخل في #ليبيا ، ولا يجرؤ حتى ذكر #اثيوبيا ..#السيسي لا يهمه حياة الشعب المصري بقدر ما يهمه تدمير #مصر وتجويع شعبها .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 20, 2020

يأتي ذلك في أعقاب كلمة متلفزة ألقاها السيسي أمام القوات الجوية بمحافظة مطروح (غربي مصر)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال فيها: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وقال السيسي تعليقًا على الأوضاع في ليبيا إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

وأضاف: "أهدافنا حماية الحدود الغربية وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا كجزء من الأمن القومي"، وتابع: "الاستعداد القتالي صار أمرًا ضروريًا وحتميًا في ظل حالة الاضطراب التي تسود منطقتنا".

واستنكرت قوات حكومة الوفاق الوطني تصريحات السيسي، التي قال فيها إن "سرت والجفرة خط أحمر"، وعدوها "إعلانا واضحا للحرب وتدخلا سافرا" في شؤون ليبيا.

جاء ذلك في تصريح للعميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" التابعة لقوات حكومة الوفاق، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة، وقال دراه: "تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا".

وأضاف: "قواتنا البطلة عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية (قوات خليفة حفتر) ومرتزقتهم وداعميهم".

كما سبق ورفضت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا) اجتماعًا بالجامعة العربية لمناقشة الأوضاع في ليبيا تقدمت به مصر، ومن قبله رفضت حكومة الوفاق مبادرة تقدمت بها مصر لاحتواء الأزمة في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي تدعمه مصر والإمارات وفرنسا والأردن، أصبح "ورقة محروقة"، ولا مكان له في أي تسوية سلمية مقبلة.

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