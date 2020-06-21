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سياسة

مصر تسجل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1475 إصابة

بدء امتحانات الثانوية العامة وسط مخاوف من تفشي الفيروس التاجي بين الطلاب
بدء امتحانات الثانوية العامة وسط مخاوف من تفشي الفيروس التاجي بين الطلاب
21/6/2020

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان رُصدت 1475 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 55 ألفًا و233 حالة، وكانت مصر قد سجلت أمس السبت 1547 إصابة جديدة و89 حالة وفاة. 

وقال مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدلات إصابة هي القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات.

وبدأ مئات الآلاف من طلاب شهادة الثانوية العامة،الأحد، امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية كبيرة.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 9 ملايين و7 آلاف و984 حالة، وأودى بحياة 468 ألفًا و763 مصابًا، بينما تعافى 4 ملايين و788 ألفًا و797 شخصًا، وفق موقع Worldometer  المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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