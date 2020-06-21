مصر تسجل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1475 إصابة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان رُصدت 1475 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 55 ألفًا و233 حالة، وكانت مصر قد سجلت أمس السبت 1547 إصابة جديدة و89 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 14736 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي…https://t.co/IrBVerZAmf pic.twitter.com/kWNq8Xj3hG — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 21, 2020

وقال مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدلات إصابة هي القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات.

وبدأ مئات الآلاف من طلاب شهادة الثانوية العامة،الأحد، امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية كبيرة.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 9 ملايين و7 آلاف و984 حالة، وأودى بحياة 468 ألفًا و763 مصابًا، بينما تعافى 4 ملايين و788 ألفًا و797 شخصًا، وفق موقع Worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.