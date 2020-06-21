مستشار أردوغان: تهديدات السيسي فارغة ولا تهمنا (فيديو)

وأضاف خلال لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، مساء السبت، إن تهديدات السيسي "فارغة ولا تهم أنقرة، وليس لها معنى"، معقبًا بالقول "كلام فاضي من رجل انقلابي يريد مد وتصدير نموذجه الانقلابي إلى ليبيا كما فعل في مصر ويريد تعبيد الشعب الليبي كما فعل مع المصريين".

وقال أقطاي إن اللواء الليبي المتقاعد حفتر "هُزم في ليبيا عندما كان على وشك أن ينقلب على الحكومة الشرعية في طرابلس، ويحصل على كل الأراضي الليبية، وكان أول وأكبر داعم عسكري له هو نظام السيسي، ومن ثم فخسارة حفتر محسوبة أيضًا على السيسي وليس على الشعب المصري الرافض بلا شك العدوان على شقيقه الليبي".

وأكد مستشار أردوغان أن تركيا دخلت ليبيا بعدما استدعتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، لمساعدتها ومساندتها ضد انقلاب حفتر، مشددًا على أن أنقرة لن تتنازل عن دعم الحكومة الشرعية في طرابلس وتحرير سرت والجفرة وكل الأراضي الليبية من المليشيات والأجانب والمرتزقة".

هل يتدخل السيسي في #ليبيا عسكريا.. وما هو موقف تركيا من ذلك؟ #المسائية pic.twitter.com/zSJnP5eCg5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2020

أما أستاذ العلوم السياسية المصري سيف الدين عبدالفتاح، فيرى أن السيسي الذي غامر وقام بمقامرة الانقلاب في مصر قاطعًا الطريق على المسار الديمقراطي في البلاد، يمكنه أن يفعل أي شيء، مؤكدًا "الانقلابيون يفعلون كل شيء".

وتابع "هذا ما فعله حفتر الانقلابي الذي هدد العاصمة الليبية أكثر من مرة في وقت نادى فيه الجميع بحل سياسي، والسيسي أيضًا انقلابي يحاول فرض رؤيته على الأمن القومي، ومعنى ومفهوم الأمن القومي، وهنا أسأل من الذي يحدد مفهوم الأمن القومي؟".

وأجاب أستاذ العلوم السياسية بالقول "مفهوم الأمن القومي يتحدد بالدولة، عن طريق ثابث جغرافي وآخر تاريخي، وأنا لا أعرف لمصر عدوًا سوى العدو الصهيوني، وهذه هي المسألة الأساسية التي تتعلق بالأمر".

واستطرد "العسكر طوال حكمهم السياسي قاموا بمثل هذه المغامرات، فقد فعلها جمال عبدالناصر في اليمن، وقام بها أنور السادات في ليبيا خلال السبعينيات من القرن الماضي، وكذلك حسني مبارك قام بضرب السودان"، مشددًا على أن "المغامرات مع الجوار هو أمر خطير".

وتابع "صحيح أن المسائل الحدودية وتأمين الحدود هي من الأمن القومي للبلاد، ولكن أؤكد أن العقيدة القتالية التي تغيرت وانقلبت مع الانقلاب جعلت من الأمن الصهيوني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وجعلت الإرهاب بدلًا من موجهة هذا العدو الصهيوني".

وأضاف "من ثم فإن كلمة الإرهاب وصم بها الانقلابيون الحكومة الشرعية في ليبيا وأطلقوا عليها لقب مليشيات إرهابية بينما اعتبروا حفتر هو الدولة وهكذا تسير الأمور عندما تُقلب الموازين وتتغير الكلمات فتتحور المعاني وفق قاموس الانقلاب".

اقرأ: تركيا تشترط انسحاب قوات حفتر من سرت والسيسي يعتبرها "خط أحمر"

من ناحية أخرى، أكد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، ضرورة إرساء هدنة مستدامة في ليبيا، موضحًا أن أنقرة تدعم موقف الحكومة الشرعية التي تؤكد ضرورة انسحاب قوات حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف إطلاق نار مستدام.

وأشار كالن في تصريح لوكالة فرانس برس، إلى إمكانية إرساء الهدنة في حال العودة إلى مسار الاتفاقية السياسية المبرمة في المغرب عام 2015. مشددًا على أن فرنسا تعرض أمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) للخطر بدعم حفتر.

واتهم كالن الإمارات بـ"تمويل الحرب"، كما أكد على أن أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية "المشروعة" للقاهرة حيال الحدود المصرية الليبية؛ غير أن هذه الأخيرة تتبع "سياسة خاطئة" بدعم حفتر.

وعن مستقبل تركيا في ليبيا، قال كالن "سنبقى هناك طالما أن الحكومة الليبية تريد بقاءنا". وتدعم تركيا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة في مواجهة قوات حفتر الذي يحظى بدعم روسيا ومصر والامارات.

وفي وقت سابق السبت، اعتبر السيسي أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية للجيش في المنطقة العسكرية الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

ومع تراجع قوات حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر في الآونة الاخيرة، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض تام من حكومة الوفاق التي تصر على إقصاء حفتر.

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