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سياسة

مسؤول يمني: السعودية والإمارات تتقاسمان السيطرة على بلادنا

منظر عام لمدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرى
منظر عام لمدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرى
21/6/2020

وأوضح مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي في تغريدات عبر حسابه بتويتر "دول التحالف تتقاسم اليمن.. السعودية ذهبت وسيطرت على المهرة وسقطرى، فيما الإمارات ذهبت إلى حضرموت وعدن والساحل (الغربي)".

وأضاف "أصبحت كل المطارات والموانئ والمناطق الاستراتيجية تدار من قبلهم (التحالف) في تدخل سافر في السيادة الوطنية التي لن يقبل أي يمني حر المساس بها".

وتابع "التحالف دخل اليمن لإعادة الشرعية وليس بديلا عنها".

وأشار إلى أن "انقلاب عدن تم وقيادته في أبو ظبي، وانقلاب سقطرى تم وقيادته في الرياض".

 

ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في زمام الأمور في عدن منذ أغسطس/ آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

والجمعة، تمكن مسلحو "الانتقالي" من السيطرة على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بحديبو، مركز المحافظة، التي توجد بها قوات سعودية.

والسبت، قالت الحكومة اليمنية، إن "مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى، قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".

وتصاعدت حدة الصراع في سقطرى (تقع في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية)، عقب إعلان الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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