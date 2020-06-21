متحدث عسكري: ليبيا بالكامل خط أحمر على السيسي (فيديو)

خطاب التناقضات

وقال دراه خلال لقاء على الجزيرة مباشر، إن "خطاب السيسي هو خطاب التناقضات، فالسيسي يتحدث عن الشرعية وكما يمثل السيسي مصر في المنظمات الدولية، فليبيا عضو في هذه المنظمات الدولية ويمثلها السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، والقائد الأعلى للجيش الليبي".

وتساءل دراه "الشرعية لمن إذن؟ للسراج أم لحفتر"؟

وأضاف "الشرعية لحكومة الوفاق الوطني، وليس في برلمان طبرق المنتهي الصلاحية والذي لا يتجاوز عدد أعضائه 24 فردا".

اهتم بمشاكل دولتك

وردا على تهديد السيسي بمحاربة ما سماها "الميلشيات" في سرت، قال دراه "هذه المليشيات هي التي أخذت لك بالثأر يا سيسي، وحررت جثث الأقباط المصريين عندما قتلهم الدواعش في سرت".

وتساءل دراه "أين كنت يا سيسي؟ لماذا لم تأت لتحرر سرت من الدواعش، وتقول سرت خط أحمر عندما كان تنظيم الدولة يحارب في سرت وقتل أبناء الشعب المصري على شواطئ سرت".

وخاطب درة السيسي قائلا "لم تدعموا عملية البنيان المرصوص بطلقة واحدة وهم الذين حاربوا الدواعش".

وأضاف "أقول للسيسي اهتم بمشاكل دولتك هناك سد النهضة في إثيوبيا التي ستمنع الماء والغذاء عن الشعب المصري. ومصر لديها 75 ألف معتقل سياسي، والسيسي يريد أن ينقل المعركة إلى ليبيا".

وقال "خطاب السيسي كله فتنة ومحاولة لإحداث حرب أهلية في ليبيا حتى يغطي على فشله السياسي داخل مصر".

خط أحمر

ومن الناحية العسكرية قال دراه "أقول للسيسي قوات الوفاق والأبطال سيحررون سرت ممن تدعمهم الآن ممن لا تعترف بهم دولة واحدة في العالم".

وردا على سؤال إن كانت سرت لا تمثل خطا أحمر بالنسبة إلى قوات الوفاق، قال دراه "ليست سرت فقط، وأقول للسيسي ليبيا بالكامل خط أحمر عليك يا سيسي،فلن تدخل تراب ليبيا، ونحن مستمرون في الدفاع عن بلدنا وتطهيرها من تنظيم الكرامة الذي أعتبره تنظيما إرهابيا يدعمه السيسي والإمارات".

وأضاف دراه "سنحرر الحقول النفطية، وكما طردنا حفتر من طرابلس وقاعدة الوطية والغرب الليبي، سنطرده من سرت ومن بعد سرت".

تصريحات السيسي

كان السيسي قد ألمح في كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا،أمس السبت إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية".

وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأضاف "تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

واعتبر أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".

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