ليبيا.. مجلس النواب في طرابلس يدعو حكومة الوفاق للرد على تهديدات السيسي

كما دعا المجلس لأخذ "هذا العدوان على محمل الجد ودراسة كل الخيارات المتاحة للرد في الزمان والمكان المناسبين".

وفي بيان له نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، أدان المجلس واستنكر "تصريحات السيسي حول تلويحه بالتدخل العسكري في ليبيا مما يعد تهديداً مباشراً باستخدام القوة واعترافاً صريحاً بنية العدوان على أمن ليبيا وسيادتها".

وأوضح المجلس أن "كلمة الرئيس المصري والذي كان يقدم نفسه وسيطَ سلام منذ أيام جاءت مليئة بالمغالطات التي يتخذها، أساسا لتهديده".

وأشار البيان إلى أن "ليبيا لم تشكل أي تهديد لأمن مصر وأن النظام المصري هو الذي ساهم في العدوان على سيادة ليبيا والعبث بأمنها وسلامة أراضيها".

خرق للقانون الدولي

ولفت المجلس إلى أن "اعتبار السيسي تدخله تتوفر له الشرعية الدولية أمر مناف تماماً لما عليه الحال، بل إن تهديد السيسي في حد ذاته يعتبر خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة ليبيا ومخالفاً للشرعية الدولية سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو كافة المواثيق الدولية والإقليمية".

وتابع المجلس أن "وصف السيسي لقوات الجيش الليبي بالمليشيات الإرهابية و-هي التي حاربت الإرهاب تحت مظلة الحكومة الشرعية ودعم المجتمع الدولي- أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

وطالب البيان، "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ذلك وإدانة هذا التهديد بشكل صريح".

واعتبر مجلس النواب ما جاء في كلمة الرئيس المصري "تهديداً مباشراً باستخدام القوة ضد دولتنا".

قرع لطبول الحرب

ورفض عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ليبيا، واعتبرها قرعا لقبول الحرب.

وقال الشاطر، في تغريدة عبر تويتر "كلمة السيسي أمام حشد من جيشه على مقربة من الحدود قرع لطبول الحرب".

وأضاف أن مصر تدخلت طيلة 4 سنوات في بلادنا نكرها (السيسي في كلمته) وادعى حرصه على أمن ليبيا.

وأكد مخاطبا الرئيس المصري أن "أمن ليبيا في خطر منذ إصراركم على تقويض الديمقراطية وتنصيب عسكري (اللواء خليفة حفتر) رفضناه وأسقطناه".

واختتم تغريدته قائلا "ارفعوا أيديكم عنا. ولا تكرروا مأساتكم في اليمن".

كلمة السيسي امام حشد من جيشه على مقربة من الحدود قرع لطبول الحرب

مصر تدخلت طيلة 4 سنوات نكرها وإدعى حرصه على أمن #ليبيا .

أمن ليبيا في خطر منذ اصراركم على تقويض الديمقراطية و تنصيب عسكري رفضنا سيده و أسقطناه.

ارفعوا أيديكم عنا.

و لا تكرروا ماساتكم في اليمن. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) June 20, 2020

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطبا قوات جيشه "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأضاف "تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

واعتبر أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق).

وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا.

غضب واسع

وأثارت تصريحات السيسي غضبا ليبيا واسعاً.

إذ عدها رئيس العدالة والبناء (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) محمد صوان، في بيان، "تعديا وتدخلا سافرا، يجب الرد عليه وبشكل حاسم وعاجل من الجهات الرسمية".

وأضاف أن "الاتفاق السياسي الذي يمثل الأساس الدستوري وينظم العملية السياسية بليبيا، يجعل من المجلس الرئاسي الممثل الشرعي الوحيد للبلاد، ويحدد مهام الأجسام الأخرى وتستمد منه شرعيتها، وهذه بديهيات لا أعتقد أنها غابت عن السيسي الذي يبدو أنه يسعى لصرف الرأي العام عن مشاكله الداخلية بالتدخل في الأزمة الليبية".

كما استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، تصريحات السيسي، وقال لإعلام محلي، إنها غير مقبولة، وتعد مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا.

وانتقد عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد، بصفة خاصة تصريح السيسي، الذي قال فيه إن مدينتي سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر.

وقال زايد في بيان عبر فيسبوك "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي، وتدخلا في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية".

بينما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة للجيش الليبي، إن تصريحات السيسي بأن "سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا".

ودعا متحدث الجيش الليبي محمد قنونو، في تغريدة عبر تويتر،على من يرى ليبيا تهديدا لبلاده أن "يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها".

تُحيط بنا 7 دول جارة.. لم تشكل ليبيا خطرا على أي منها.. ولم نشكل تهديدا على أمن أحد .. حتى الإرهاب والإرهابيين جاءنا ولم نصدره.. فعلى من يرانا نشكل تهديدا له ولو غذائيا ومائيا أن يغلق حدوده ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه..#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا pic.twitter.com/snHcrCEqaD — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 20, 2020

وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الليبية على تصريحات السيسي، لكن مسؤولين فيها سبق أن انتقدوا الاصطفاف المصري إلى جانب قوات حفتر، واستنكروا الدعم العسكري المتصاعد له من قبل القاهرة.

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وفي الآونة الأخيرة، حققت قوات حكومة الوفاق انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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