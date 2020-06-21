لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأحد 21 من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 21 من يونيو/حزيران:

الصحة المصرية تعلن تسجيل 87 وفاة 1475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 72 إصابة عن حصيلة أمس وتعافي 409.

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 88 حالة عن يوم أمس وتماثل 61 حالة للشفاء.

السلطات المغربية تقرر استئناف الرحلات الجوية الداخلية بدءا من 25 يونيو ضمن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

إيطاليا تسجل 24 حالة وفاة بفيروس كورونا في أدنى معدل وفيات يومي جراء الفيروس منذ 3 مارس الماضي.

الصحة التركية تعلن تسجيل 23 وفاة و1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 56 إصابة عن اليوم السابق.

دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من 23 يونيو وستمح بعودة المقيمين اعتبارا من يوم غد الإثنين.

دبي تسمح ببدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتبارا من 7 يوليو.

الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 8 حالات وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع 13 إصابة عن حصيلة الأمس.

وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 1646 إصابة بفيروس كورونا بانخفاض 224 إصابة عن يوم أمس وتسجيل 87 حالة وفاة.

وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 11 إصابة عن يوم أمس وتماثل 17 حالة للشفاء.

3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية خلال 24 ساعة بانخفاض 562 حالة عن اليوم السابق.

السعودية تعلن تعافي 2213 من المصابين بكورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 940 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات الشفاء إلى 101130.

السعودية تعلن وفاة 37 من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 1267.

قطر تسجل 1556 حالة تعاف من فيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة 202 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات الشفاء إلى 68319.

قطر تسجل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أقل عدد إصابات يومي منذ 6 مايو الماضي.

4 وفيات جديدة بكورونا في قطر خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 98.

392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات خلال 24 ساعة بزيادة 4 إصابات عن اليوم السابق.

وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا إلى 31240 بعد شفاء 514 من المصابين ما يمثل 78.7% من إجمالي الإصابات.

505 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت خلال 24 ساعة بزيادة 38 حالة عن اليوم السابق.

الكويت تسجل 6 وفيات بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة وهو ذات الرقم في اليوم السابق.

116 وفاة في إيران بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع حالة واحدة عن اليوم السابق.

إيران تسجل 2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع 46 حالة عن اليوم السابق.

سلطنة عمان تسجل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة 9 إصابات عن اليوم السابق.

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في سلطنة عمان إلى 15552 بعد تعافي 772 خلال 24 ساعة بانخفاض 34 حالة عن اليوم السابق.

وزارة الصحة الفلسطينية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 41 في الخليل وحدها.

وزيرة الصحة الفلسطينية: ارتفاع إجمالي الإصابات النشطة بفيروس كورونا إلى 223 حالة جميعها مستقرة.

روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 161 حالة عن اليوم السابق.

الولايات المتحدة تسجل 19300 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى مليونين ونحو 350 ألفا.

الولايات المتحدة تسجل 231 حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 122211.

البرازيل تسجل 3237 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1073376.

البرازيل تسجل 124 حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 50182 حالة وفاة.

الهند تسجل 15183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 426910.

بريطانيا تسجل 1221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 304331 حالة إصابة.

ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا إلى 29640 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

فرنسا تسجل 284 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 160277.

مظاهرات في هولندا

أوقفت الشرطة الهولندية الأحد عشرات المحتجين على السياسة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال تظاهرة شهدت مواجهات استخدمت خلالها قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتجمّع المئات في وسط مدينة لاهاي، وقد رفع بعضهم لافتات وشبكوا أيديهم احتجاجا على قيود التباعد التي فرضتها الحكومة وبينها التقيّد بمسافة آمنة تبلغ 1.5 متر.

وكان رئيس البلدية بالوكالة يوهان ريمكيس قد حظر التظاهرة بادئ الأمر لكنه عاد وسمح بتنظيمها مشترطا حصرها زمنيا.

الصين تحظر استيراد منتجات أمريكية

حظرت الصين، الأحد، استيراد منتجات شركة "تايسون فودز" الأمريكية وأمرت بإغلاق مصنع تابع لشركة بيبسي في العاصمة بيجين، وذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.

وأعلنت بيجين الأحد تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك "تعليقا موقتا" لاستيراد الدجاج المثلّج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأمريكية، بعد رصد تفش للوباء في إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.