لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 20 يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت 20 من يونيو/حزيران.

الولايات المتحدة

ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 121 ألفا و429، إثر تسجيل 722 حالة.

وحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص في رصد ضحايا الفيروس، فقد سجلت البلاد 33 ألفا و896 إصابة.

وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و298 ألفا و758، فيما تجاوز عدد المتعافين 956 ألفا.

وأشارت إلى إجرء نحو 27 مليونا و339 ألف اختبار لكورونا، بعموم الولايات.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 409 آلاف و593، بينها 31 ألفا و23 وفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 171 ألفا، وكاليفورنيا بأكثر من 170 ألفا.

دول عربية

في السودان أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 7 وفيات بكورونا و100 إصابة إضافة لتعافي 118، وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 8 آلاف و416، بينهم 513 وفاة، و3 آلاف و204 حالات تعاف.

في الكويت أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 6 وفيات و467 إصابة و536 حالة شفاء، وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 39 ألفا و145، بينهم 319 وفاة، و30 ألفا و726 متعاف.

في سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 وفيات بكورونا و896 إصابة وتعافي 806 حالات، ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 28 ألفا و566، بينهم 128 وفاة، و14 ألفا و780 حالة تعاف.

في الإمارات قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها رصدت حالة وفاة و388 إصابة بالفيروس وشفاء 758 مريضا، وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 44 ألفا و533، بينها 301 وفاة، و31 ألفا و754 متعافيا.

في تونس أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1156، وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 50.

في ليبيا رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، 10 إصابات جديدة وتعافي حالتين، وأوضح المركز، أن مجمل الإصابات في البلاد ارتفع إلى 520، بينهم 10 وفيات، و83 متعاف.

في الجزائر أفادت وزارة الصحة بتسجيل 12 وفاة و127 إصابة بالفيروس إضافة إلى تعافي 128 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا 631، منها 837 وفاة، و8 آلاف و324 حالة تعاف.

في الأردن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات بكورونا و14 حالة شفاء، وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.015 بينها 9 وفيات و722 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 88 وفاة وألف و870 إصابة بكورونا، وأضافت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29 ألفا و222، منها 1.013 وفاة، و13.211 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان منها، تسجيل حالتي وفاة بالفيروس. وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات بلغت 20 ألفا و916، بينها 59 وفاة، و15 ألفا و287 حالة تعاف.

في قطر، رصدت وزارة الصحة وفاة واحدة، و1026 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1354 حالة، وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 86 ألفا و488، بينها 94 وفاة، و66 ألفا و763 حالة تعاف.

في اليمن أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا باليمن (حكومية) بتسجيل 3 وفيات و3 إصابات، إضافة إلى تعافي 40 مريضا، وأضافت اللجنة في بيان لها ، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 922، بينها 254 وفاة، و328 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

في المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 إصابة و106 حالات تعاف، وبينت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 9 آلاف و839، بينها 213 وفاة، و8 آلاف و223 حالة شفاء.

في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة مقابل 1774 إصابة و79 وفاة أمس.

إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إنها سجلت 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 47 في اليوم السابق مضيفة أن عدد الإصابات اليومية زاد 262 حالة مقابل 251 يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ ظهور المرض يوم 21 فبراير شباط بلغت 34610 حالات وهو رابع أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 238275 حالة وهو ثامن أكبر عدد في العالم.

بريطانيا

قال مسؤولون في قطاع الصحة في بريطانيا إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 بالبلاد زاد 128 حالة ليبلغ 42589 في المجمل.

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 29633.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

تركيا

أعلنت تركيا، السبت، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 158 ألفا و828، إثر تسجيل 1312 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة في معطياتها عن كورونا، بتسجيل 22 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و927.

كما أظهرت المعطيات ارتفاع عدد المصابين إلى 186 ألفا و493، إثر تشخيص 1248 حالة.

ووصل العدد الكلي لاختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و904 ألفا و744.

البرازيل

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في البرازيل، السبت، إلى 49 ألفا و90، وفي المكسيك إلى 20 ألفا و394.

وبحسب موقع "worldometers" الخاص بمتابعة تطورات الفيروس، فإن حصيلة الإصابات في البرازيل بلغت مليونا و38 ألفا و568، تعافى منها 520 ألفاً و360.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، وتعد الأكثر تضررا من الجائحة في أمريكا اللاتينية.

وفي المكسيك، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس 170 ألفا و485، بينها 127 ألفا و332 حالة تعاف.

الهند

بلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الهند 12 ألفًا و970 حتى صباح السبت.

وبحسب موقع "worldometer" المختص بمتابعة تطورات الفيروس، فإن حصيلة الإصابات في الهند بلغت 396 ألفًا و182.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 14 ألفًا و516 إصابة، و375 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

أمّا حصيلة المتعافين من الفيروس، فقد بلغت 214 ألفًا و209 في عموم الهند، التي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في عدد الإصابات.

إسرائيل

سجلت إسرائيل، السبت، وفاة بفيروس كورونا و294 إصابة، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20 ألفا و633، بينها 305 وفيات، و15 ألفا و659 حالة تعاف.

والخميس، سجلت إسرائيل أعلى معدل يومي للإصابات منذ اكتشاف الجائحة بالبلاد في فبراير/ شباط الماضي، بواقع 349 حالة.

وعاودت معدلات الإصابة بالفيروس الارتفاع مرة أخرى في إسرائيل أخيرا، في ظل تسهيلات أقرتها الحكومة من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي.