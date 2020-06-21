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سياسة|مصر

قلق وزحام وكورونا.. هكذا بدت أجواء اختبارات الثانوية العامة في مصر (فيديو)

زحام شديد أمام إحدى لجان الثانوية العامة
زحام شديد أمام إحدى لجان الثانوية العامة
21/6/2020

وقال الطلاب والأهالي إن اليوم كان مختلفا عما وعد به المسؤولون، من حيث توافر الأجهزة التعقيم، والحفاظ على المسافات الاجتماعية، إلى جانب تكدس الأهالي والطلاب أمام اللجان.

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https://twitter.com/officialamro1/status/1274681033905115137?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت صحف محلية إنه تم استبعاد مراقبة عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، بعد دخولها اللجنة بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، المعلمة عللت قدومها بأن الإدارة التعليمية رفضت قبول طلب اعتذارها عن المراقبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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