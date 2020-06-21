قلق وزحام وكورونا.. هكذا بدت أجواء اختبارات الثانوية العامة في مصر (فيديو)

وقال الطلاب والأهالي إن اليوم كان مختلفا عما وعد به المسؤولون، من حيث توافر الأجهزة التعقيم، والحفاظ على المسافات الاجتماعية، إلى جانب تكدس الأهالي والطلاب أمام اللجان.

تخيلي مستشار الرئيس بيتكلم ان اليومين دول ذورة فيروس كورونا والارقام الاونطة اصلا عالية ونقابة الأطباء بتطالب بتأجيل الامتحانات ورغم كده لا حياة لمن تنادي 😔 https://t.co/ajh06GRG6y — humanbeing (@HNelafuo) June 21, 2020 https://twitter.com/mORaSalama74/status/1274638518116024320?ref_src=twsrc%5Etfw لا بس جامد التعقيم ده !

انتوا متخيلين لو واحد بس عنده كورونا!!!

حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم ووافق على الجريمة دي!!#الثانويه_العامه pic.twitter.com/zay77DzS1j — Mawada El-Mandouh ''مَوَدَّةُ'' (@MandouhMawada) June 21, 2020 رسالة دكتور طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان بساعات – الجزء الأول. pic.twitter.com/DWX4IQ2amO — الثانوية العامة (@thanawyaaa) June 20, 2020 https://twitter.com/officialamro1/status/1274681033905115137?ref_src=twsrc%5Etfw وقالت صحف محلية إنه تم استبعاد مراقبة عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، بعد دخولها اللجنة بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، المعلمة عللت قدومها بأن الإدارة التعليمية رفضت قبول طلب اعتذارها عن المراقبة.