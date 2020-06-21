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بولتون يفضح تفاصيل ما دار بين ترمب وبن سلمان عن مقتل خاشقجي

الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشقجي (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب(وسط) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشقجي (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب(وسط) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
21/6/2020

وأظهرت مقتطفات نشرها الصحفي زيد بنجامين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا إنها ترجمة لنص مقتبس من كتاب بولتون المثير للجدل "الغرفة التي شهدت الأحداث" والمقرر نشره في 23 من يونيو/حزيران.

جون بولتون (واقفا) المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون الأمن القومي

ويتناول المقتطف كيفية تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ووفقا للنص يقول بولتون إن ترمب اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وقال له "سواء فعلتها أم لم تفعلها. نحن نقف مع السعودية".

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده على يد فريق أمني قدم من الرياض خصيصا له، وأنكرت السعودية في أول الأمر اغتيال خاشقجي، إلا أنها تراجعت بعد نشر تركيا لتسجيلات مصورة تظهر دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه منها فضلا عن تسجيلات أخرى تكشف هوية الفريق الأمني وساعة وصوله لتركيا.

وتسبب مقتل خاشقجي كاتب المقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في ضرر كبير لصورة السعودية ولابن سلمان الذي حاول الترويج لنفسه على أنه الأمل للسعودية في انفتاح اقتصادي واجتماعي على العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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