بولتون يفضح تفاصيل ما دار بين ترمب وبن سلمان عن مقتل خاشقجي

وأظهرت مقتطفات نشرها الصحفي زيد بنجامين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا إنها ترجمة لنص مقتبس من كتاب بولتون المثير للجدل "الغرفة التي شهدت الأحداث" والمقرر نشره في 23 من يونيو/حزيران.

جون بولتون (واقفا) المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون الأمن القومي

ويتناول المقتطف كيفية تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ووفقا للنص يقول بولتون إن ترمب اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وقال له "سواء فعلتها أم لم تفعلها. نحن نقف مع السعودية".

الجزء الخاص بكيفية تعامل ادارة ترمب مع مقتل الصحفي السعودي جمال #خاشقجي

من كتاب جون بولتون "الغرفة التي شهدت الأحداث" المقبل الذي يصدر في ٢٣ يونيو pic.twitter.com/OpHqQj29Sg — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 21, 2020

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده على يد فريق أمني قدم من الرياض خصيصا له، وأنكرت السعودية في أول الأمر اغتيال خاشقجي، إلا أنها تراجعت بعد نشر تركيا لتسجيلات مصورة تظهر دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه منها فضلا عن تسجيلات أخرى تكشف هوية الفريق الأمني وساعة وصوله لتركيا.

وتسبب مقتل خاشقجي كاتب المقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في ضرر كبير لصورة السعودية ولابن سلمان الذي حاول الترويج لنفسه على أنه الأمل للسعودية في انفتاح اقتصادي واجتماعي على العالم.