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سياسة

بسبب خلاف على ركن سيارة.. سعودي يقتل شابا مصريا في جدة

21/6/2020

وأعلنت الجالية المصرية في السعودية، ووسائل إعلام مصرية، وفاة الشاب أحمد سعيد الطاهر، ابن محافظة الشرقية، بعدما نشبت مشادة كلامية بينه وبين المواطن السعودي لخلاف على اصطفاف سيارة أحمد قرب بيت السعودي.

وتفاجأ الحاضرون أثناء نشوب الخلاف، بالمواطن السعودي، وهو يخرج مسدسه ويطلق النار على رأس أحمد فيرديه قتيلًا على الفور، وسط ذهول وصدمة الجميع.

وألقت قوات الأمن في جدة القبض على السعودي المتهم، بينما تم نقل جثمان الشاب المصري إلى مستشفى جدة، وتحرير محضر بالواقعة، بينما تتابع القنصلية المصرية ووزارة الهجرة المصرية، التحقيقات.

وكان أحمد (27 عامًا) وهو من قرية الشبورة في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية شمالي مصر، يعمل ويقيم في مدينة جدة، وأثار حادث مقتله، الجمعة، غضبًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من هذه الجريمة "البشعة"، وذلك من خلال وسمي (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) و(#سعودي_يقتل_مصري_بجده)، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.

كما هاجم الناشطون وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام، بسبب عدم تجرّئها على التعليق على هذه الجريمة، خوفًا من وقف الدعم المادي السعودي للنظام الحالي، وفق المغردين.

https://twitter.com/Mohamed51878254/status/1274100809291227137?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TheWills_/status/1274014468893261830?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/civil_engr2020/status/1274020941182521345?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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