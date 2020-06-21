البث الحي
سياسة

بؤرة كورونا في العاصمة الصينية.. إصابات جديدة وإخضاع الملايين للفحص

صينيون خارج موقع اختبار مؤقت، بعد تفشي جديد لفيروس كورونا في بكين، الصين
صينيون خارج موقع اختبار مؤقت، بعد تفشي جديد لفيروس كورونا في بكين، الصين
21/6/2020

واستأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريباً بعد شهرين لم تسجل خلالها أي إصابات بالوباء، لكن السلطات فرضت حجرا على بعض الأحياء وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

ويشتبه في أن يكون سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بيجين، مصدر حالات العدوى الجديدة. واكتشف الفيروس خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السالمون المستورد.

ومن بين الإصابات المؤكدة الأحد، إصابة لممرضة هي الأولى التي تسجل بين العاملين في القطاع الصحي منذ عودة انتشار الفيروس.

وربطت 220 إصابة ببؤرة الوباء الجديدة تلك.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.

ونُصح السكان الجمعة برمي ثمار البحر (المجلدة)؟ التي ابتاعوها من سوق شينفادي المغلق حالياً.

كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة.

ويجري فحص موظفي المطاعم ومحلات السوبرماركت والأسواق والعاملين في توصيل الطعام أيضاً. 

وأكد الجمعة مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الامراض والوقاية منها للصحفيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن ستواصل بيجين تسجيل إصابات جديدة.

بالإجمال، سجلت الصين 26 إصابة جديدة الأحد، ثلاث منها في محافظة هيبيي الحدودية مع العاصمة. ومن بين من سجلت إصابتهم، عامل في سوق شينفادي. كما اشارت السلطات إلى تسجيل حالة مستوردة.

ووفق موقع وورلد ميتر بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين حتى الآن 83 ألفا و378 حالة، كما بلغ عدد حالات الوفاة 4 آلاف و634 حالة.

وكانت مدينة ووهان الصيننية مهد فيروس كورونا الذي تم الإعلان عن اكتشافه فيها في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

المصدر : الجزي + الفرنسية
المزيد من سياسة

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)