المشري: تصريحات السيسي "تدخل سافر" في شؤون ليبيا‎‏

ونقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن المشري قوله: "ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول، ومساس بالسيادة وتدخل سافر في شؤون ليبيا".

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غربي مصر)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأضاف: تجاوز مدينتي سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر.

وردًا على ذلك، قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليًّا)، إن تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانًا واضحًا للحرب على ليبيا.

وينتقد مسؤولون ليبيون الاصطفاف المصري إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واستنكروا الدعم العسكري المتصاعد له من قبل القاهرة والإمارات ودول أخرى في المنطقة.

ونددت حكومة الوفاق، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وأخيرا، حققت قوات الوفاق الوطني انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

ومع تراجع قوات حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام قوات الوفاق الوطني، طرحت مصر أخيرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

وقالت طرابلس إن حفتر أصبح "ورقة محروقة" ولا مكان له في أي تسوية سلمية مقبلة، ثم رفضت حكومة الوفاق حضور اجتماع الجامعة العربية، دعت إليه القاهرة، لمناقشة التطورات على الأراضي الليبية.

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